Kremlin diz que moratória russa sobre ataques à energia ucraniana continua, apesar de ações de Kiev

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira que a moratória russa sobre ataques à infraestrutura de energia na Ucrânia continua em vigor, apesar dos relatos de ataques contínuos da Ucrânia contra alvos da infraestrutura de energia russa.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou a repórteres que a Rússia estava monitorando a situação e que os Estados Unidos podiam fazer o mesmo e chegar a suas próprias conclusões.

O presidente russo, Vladimir Putin, concordou em uma ligação com seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na terça-feira da semana passada, em observar um cessar-fogo de 30 dias nos alvos de energia ucranianos.

"Até o momento, não houve outras ordens do presidente", disse Peskov quando perguntado se a Rússia pretendia manter sua moratória ou não.

"Nossas Forças Armadas estão seguindo todas as instruções do comandante supremo, mas é claro que estamos monitorando a situação de perto. Nossos interlocutores americanos também são capazes de monitorar a situação e tirar as conclusões apropriadas."

Kiev, que acusou a Rússia de desrespeitar sua moratória quase imediatamente, afirmou que precisaria assinar um documento formal para suspender seus próprios ataques, algo que não aconteceu.

Bombeiros trabalharam na segunda-feira, pelo quinto dia, para tentar apagar um incêndio em um depósito de petróleo na região de Krasnodar, no sul da Rússia, iniciado na semana passada por um ataque de drones que as autoridades culparam a Ucrânia, informou a administração regional.

(Reportagem de Dmitry Antonov)