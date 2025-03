Korean Air e Boeing fecham acordo de US$ 32 bi

A companhia aérea Korean Air fechou um acordo com a Boeing para comprar até 50 aviões por US$ 32 bilhões (R$ 183,6 bilhões), anunciou nesta segunda-feira (24) o Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

O secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, antecipou na sexta-feira a assinatura de um acordo entre a Korean Air e a gigante da aviação americana Boeing, no qual também participa a GE Aerospace.

"O acordo abrange a compra pela Korean Air de até 50 aviões de fuselagem larga fabricados pela Boeing com motores da GE Aerospace", disse nesta segunda-feira o Departamento de Comércio.

O pedido, que foi anunciado no Salão Aeronáutico de Farnborough do ano passado, representa um alívio para a Boeing, que tem enfrentado vários anos de problemas com atrasos na fabricação e preocupações com a segurança.

A Boeing não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentários.

