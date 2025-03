Korean Air, Boeing e GE Aerospace fecham acordo comercial nos EUA de US$ 32 bi

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 24, um acordo comercial de US$ 32 bilhões entre a Korean Air, a Boeing e a GE Aerospace, em uma cerimônia presidida pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick. O acordo prevê a compra de até 50 aeronaves de fuselagem larga, fabricadas pela Boeing, pela companhia aérea sul-coreana, todas equipadas com motores da GE Aerospace, reforçando a liderança norte-americana no setor de aviação.

O Departamento de Comércio ressaltou que, desde o início da gestão de Donald Trump, mais de US$ 3 trilhões em compromissos de investimento foram garantidos no país. O governo do republicano também reafirmou seu foco em reduzir o déficit comercial americano, promovendo acordos que fortaleçam a produção doméstica.

Lutnick destacou que o acordo é um "reconhecimento global da manufatura e inovação dos EUA", afirmando que "nossa força de trabalho qualificada em líderes como Boeing e GE Aerospace personifica a força industrial incomparável e a habilidade tecnológica dos EUA".

O secretário reiterou o compromisso do governo Trump com a recuperação econômica do país, dizendo que "o Departamento de Comércio continua comprometido em apoiar esses esforços que impulsionarão a recuperação econômica de nossa nação".

A Boeing celebrou o acordo como uma vitória para a indústria americana. Kelly Ortberg, presidente e CEO da empresa, afirmou: "O apoio do Departamento de Comércio tem sido essencial, e estamos ansiosos para continuar trabalhando juntos para aprimorar a competitividade da indústria e exportações americanas."

Já Russell Stokes, da GE Aerospace, destacou a "confiança contínua da Korean Air" e o compromisso com a liderança tecnológica dos EUA.