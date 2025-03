'Mudou o visual da minha casa': kit com espelhos curvos está por R$ 170

Está pensando em renovar a decoração da sua casa, mas não quer gastar muito? Pois o Guia de Compras UOL encontrou um 'achadinho' ideal para essa tarefa: um kit com três espelhos curvos. Com o formato diferenciado, esses espelhos se harmonizam em diversos ambientes, desde o quarto até o escritório. Esse kit está com desconto de 19%, custando R$ 169,79 na Shopee.

De acordo com o fabricante, os espelhos deixam o ambiente mais amplo e claro, sendo ideal para colocar em qualquer cômodo. Confira mais informações sobre o kit e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante

Kit vem com três espelhos de diferentes tamanhos (pequeno, médio e grande);

Possuem curvas suaves;

Promete boa nitidez e reflexão da imagem;

Indicado para usar em salas, quartos, banheiros e escritórios, entre outros espaços;

Acompanha fita dupla face para aplicação;

Caso o espelho tenha contato com água ou vapores, é indicado reforçar a aplicação com silicone;

Dimensões: pequeno (40 cm x 28 cm), médio (50 cm x 40 cm) e grande (60 cm x 40 cm).

O que diz quem comprou

Com mais de 300 avaliações na Shopee, o kit possui uma nota média de 4,9 estrelas (de um máximo de cinco). Entre os pontos positivos destacados pelos consumidores estão o tamanho, a facilidade de aplicação e a qualidade dos espelhos.

Simplesmente apaixonada nesse trio de espelhos. A fita que vem nele é excelente e adere muitíssimo bem. Mudou o visual da minha casa. Vou comprar mais em breve. Nota mil. Jana Verdan

Os espelhos chegaram rápido e bem embalados. A aplicação é bem fácil. Só adicionamos silicone para não ter perigo de soltar com o tempo. Amei e recomendo! Karol Tavares

Excelente compra. Vieram bem embalados e são grandes. Os espelhos são maiores do que imaginei. Ótima qualidade. Recomendo. Tassiana Silva

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, demonstraram insatisfação em relação às fitas que acompanham os espelhos e também ao tamanho deles.

Os espelhos são iguais aos da propaganda e vieram bem embalados, mas fiquei triste porque quando fui colocar na parede só deu certo os dois menores. O maior veio com pouca fita e mesmo colocando cola de silicone não segurou o espelho. Anônimo

Adorei o formato dos espelhos, muito bonito. Vem com fita dupla face mas preferi comprar suporte e colocar. Queria que fossem maiores, eles seriam ainda mais bonitos. Rud

As fitas que vêm no espelho são ruins. Com menos de uma semana já caíram dois espelhos. Anônimo

