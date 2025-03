Nunes Marques suspende julgamento de Zambelli por perseguição armada

O ministro do STF Nunes Marques pediu mais tempo para análise e suspendeu hoje o julgamento da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pela perseguição armada ao jornalista Luan Araújo, em São Paulo, em outubro de 2022.

O que aconteceu

Nunes Marques pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar. O plenário da Corte já tinha 4 votos para condenar Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Agora, o ministro terá até 90 dias para analisar o processo e retomar o julgamento.

Votaram a favor da prisão de Zambelli o relator do caso, Gilmar Mendes, e os ministros Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O julgamento, que acontece no plenário virtual, se encerraria na próxima sexta-feira (28).

Gilmar votou para que, além da pena de prisão, Zambelli também perca o mandato. Mesmo que essa seja a tese vencedora ao final do julgamento, ela só perderá a cadeira na Câmara quando todos os recursos se esgotarem. No final de janeiro, ela teve o mandato cassado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) por divulgar vídeos questionando o resultado das eleições de 2022, mas o caso ainda precisa ser julgado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Para a PGR (Procuradoria-Geral da República), Zambelli abusou do direito de uso de arma. Embora a deputada tivesse o porte regularizado, a denúncia diz que ela sacou a pistola "fora dos limites da autorização de defesa pessoal" ao perseguir o jornalista, "ainda que a pretexto de resguardar, em tese, sua honra maculada".

A deputada se tornou ré no STF em agosto de 2023, por 9 votos a 2. Os únicos que votaram contra a abertura do processo, à época, foram André Mendonça e Nunes Marques, indicados ao tribunal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mendonça avaliou que o caso é de competência da Justiça de São Paulo, por não ter relação com o mandato de deputada, enquanto Nunes Marques considerou que ela foi ofendida pelo jornalista e agiu na intenção legítima de prendê-lo.

Zambelli nega ter cometido os crimes. A defesa da deputada argumentou, no processo, que o uso da arma naquela situação não se qualifica como porte ilegal e que ela teve uma reação legítima às provocações do jornalista. "Tenho total confiança na Justiça e acredito que, com o esclarecimento completo dos fatos, minha inocência será comprovada", afirmou ela em nota publicada na sexta-feira (21).

Relembre o caso

O caso ocorreu às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Em 29 de outubro, um dia antes da votação, Luan Araújo abordou Zambelli no bairro dos Jardins, na capital paulista, gritou palavras de apoio a Lula e provocou a deputada, que se desequilibrou e caiu no chão. Em seguida, ela e um segurança perseguiram o jornalista pelas ruas, com armas em punho.

A perseguição se estendeu por cerca de cem metros. Após fugir da deputada e do segurança por um quarteirão, o jornalista atravessou a rua e entrou em um bar. Zambelli seguiu o homem com a pistola apontada para ele e o obrigou a se deitar no chão. A deputada declarou, no processo, que o jornalista pediu desculpas, e ela o deixou ir embora.

O episódio teve repercussão negativa para Bolsonaro às vésperas da eleição. O ex-presidente perdeu para Lula por uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos e, na avaliação de aliados à época, o caso custou apoios que poderiam ter mudado o resultado das urnas.