Jornalista que trabalhava para Al Jazeera morre em bombardeio de Israel em Gaza

Um jornalista que trabalhava para a Al Jazeera foi morto em um ataque aéreo israelense contra seu veículo no norte da Faixa de Gaza, anunciou a emissora do Catar nesta segunda-feira (24).

Hossam Shabat trabalhava para a Al Jazeera Mubasher, o serviço de transmissão ao vivo em árabe, informou a rede.

A Defesa Civil de Gaza confirmou as mortes de Shabat e também de Mohamed Mansur, repórter da rede de televisão da Jihad Islâmica, Palestine Today, em outro ataque aéreo no sul do território palestino.

