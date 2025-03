JBS pede registro de emissor estrangeiro e de programa de BDRs Nível II

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS comunicou nesta segunda-feira que protocolou pedidos de registro de emissor estrangeiro e de programa de BDRs Nível II na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em mais um movimento em direção aos planos de dupla listagem de ações da companhia nos Estados Unidos e no Brasil.

Em comunicado ao mercado, a processadora brasileira de proteína também disse que apresentou pedido de registro de emissor e de admissão à listagem de BDRs perante a B3. Ambos os pedidos estão sob análise da CVM e da B3, segundo a companhia.

Na semana passada, a JBS divulgou que a BNDESPar, pelo qual o braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e segunda maior acionista da empresa, com participação de 20,8%, decidiu, após acordo com a companhia, se abster de votar sobre a proposta de dupla listagem de ações.

(Por Paula Arend Laier)