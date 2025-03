Índices acionários da China e de Hong Kong avançam com notícias sobre tarifas dos EUA em foco

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionados por ações de metais, embora os ganhos tenham sido limitados, uma vez que os investidores estiveram cautelosos com a aproximação do prazo final para o anúncio de novas tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice CSI300 avançou 0,51%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, subiu 0,15%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 0,91%.

As ações de metais não ferrosos subiram 1,7%, liderando os ganhos na China, depois que a mídia informou que Pequim planeja adicionar metais importantes às reservas estatais.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, planeja conversar com seu colega chinês nesta semana, antes da revelação das tarifas recíprocas por Trump em 2 de abril, o que pode incluir novas medidas contra a China. Os participantes do mercado estão observando atentamente as manchetes sobre o tema.

Enquanto isso, o senador norte-americano Steve Daines se reuniu com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em Pequim, e um grupo de executivos de empresas dos EUA no domingo, após uma cúpula anual de negócios na capital, com a presença de líderes de grandes empresas estrangeiras.

As atuais tensões entre os EUA e a China podem corroer a demanda externa, minar o investimento doméstico, reduzir as margens dos fabricantes e prejudicar os salários dos trabalhadores", disse Ting Lu, economista-chefe da Nomura para a China.

Como o crescimento pode enfrentar obstáculos muito maiores na segunda metade do ano, Lu espera que Pequim seja pressionada a aumentar as medidas de estímulo para estabilizar o crescimento, principalmente no consumo de serviços.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,2%, a 37.608 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,91%, a 23.905 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,15%, a 3.370 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,51%, a 3.934 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,42%, a 2.632 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,46%, a 22.106 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,25%, a 3.936 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,07%, a 7.936 pontos.

(Por redação de Xangai)