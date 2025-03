Ibovespa fecha em queda com realização de lucros e volume baixo

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, descolado de Wall Street, em meio a movimento de realização de lucros na bolsa paulista, com destaque para o declínio de cerca de 5% da Embraer, enquanto Brava destoou com salto de 10%.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,77%, a 131.321,44 pontos, tendo marcado 130.991,87 pontos na mínima e 132.424,43 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somou R$18,5 bilhões.

Até sexta-feira, o Ibovespa acumulava uma alta de 10% em 2025, tendo encostado em 133 mil pontos na semana passada.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de alta, e se conseguir ultrapassar o patamar dos 133 mil pontos ganhará uma nova janela de alta em busca da máxima histórica em 137.469 pontos.

"Do lado da baixa, o índice encontra suportes em 130.600 e 128.200 pontos", afirmaram no relatório Diário do Grafista enviado a clientes nesta segunda-feira.

As negociações na bolsa paulista tiveram como pano de fundo a alta nas taxas dos contratos de DI, em sintonia com o avanço do dólar ante o real e a elevação dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano.

O S&P 500, por sua vez, avançou 1,76% em Nova York, puxado por Nvidia e Tesla, após sinais de que o governo Trump pode adotar uma abordagem mais comedida em relação às tarifas contra parceiros comerciais dos Estados Unidos.

DESTAQUES

- EMBRAER ON recuou 4,7%, refletindo movimentos de realização de lucros, após o papel renovar máximas históricas na semana passada. Em 2025, até sexta-feira, a ação acumulava uma valorização de 33%.

- VALE ON caiu 0,52%, revertendo valorização do começo do dia, apesar da alta do minério de ferro na China. No setor, USIMINAS PNA subiu 1,38%, com analistas do Itaú BBA citando confiança da empresa em melhora da margem de siderurgia.

- SABESP ON perdeu 2,52% antes da divulgação do balanço do quarto trimestre, após o fechamento do pregão. Previsões de analistas compiladas pela Reuters apontam resultado operacional medido pelo Ebitda de quase R$2,9 bilhões.

- PETROBRAS PN recuou 0,14%, também descolada da alta do petróleo no exterior. Analistas do UBS BB cortaram o preço-alvo dos papéis de R$51 para R$49, mas reiteraram recomendação de compra, citando dividendos ainda atrativos.

- BRADESCO PN subiu 1,04% em sessão mista no setor, com ITAÚ UNIBANCO PN fechando com variação positiva de 0,09%; BANCO DO BRASIL ON perdendo 0,04%; e SANTANDER BRASIL UNIT caindo 0,52%.

- BRAVA ENERGIA ON avançou 10,19%, ampliando a alta desde a divulgação do resultado do quarto trimestre na semana passada, com analistas do Santander estimando que o trimestre atual deve mostrar melhores tendências operacionais.

- HAPVIDA ON fechou em queda de 4,15%, com analistas do Goldman Sachs reiterando compra para a ação, mas cortando o preço-alvo de R$4,3 para R$4, para refletir maiores contingências impactando o lucro líquido ajustado de 2025.

- IRB(RE) ON subiu 0,29%, com analistas repercutindo dados de janeiro do ressegurador, incluindo lucro líquido de R$41,4 milhões, acima dos R$36,3 milhões de um ano antes. O índice de sinistralidade subiu para 64,5%.

- AZUL PN cedeu 2,43%, tendo no radar anúncio de que estuda potencial oferta primária de ações preferenciais, para levantar recursos para recapitalização da empresa.

- GOL PN, que não está no Ibovespa, ganhou 1,41%, após anunciar compromisso de investimento de "determinados" investidores para uma injeção de até US$1,25 bilhão, como parte do plano de recuperação judicial da companhia aérea.