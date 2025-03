Hyundai e Trump anunciam investimento de US$21 bi nos EUA e nova fábrica de aço

Por Steve Holland e David Shepardson e Heekyong Yang

WASHINGTON/SEUL (Reuters) - A Hyundai, da Coreia do Sul, anunciou nesta segunda-feira um investimento de US$21 bilhões nos Estados Unidos junto ao presidente norte-americano, Donald Trump, na Casa Branca.

O investimento inclui uma nova fábrica de US$5,8 bilhões da Hyundai Steel, em Louisiana, que produzirá mais de 2,7 milhões de toneladas de aço por ano, gerando mais de 1.400 empregos. A expectativa é de que a siderúrgica forneça aço para montadoras no Alabama e na Geórgia.

Do montante total, a Hyundai também planeja investir US$9 bilhões até 2028 para aumentar a capacidade de produção dos EUA para 1,2 milhão de veículos no país e US$6 bilhões para expandir parcerias estratégicas com empresas norte-americanas em áreas como direção autônoma, robótica, inteligência artificial e mobilidade aérea avançada, de acordo com a empresa.

A Hyundai planeja realizar na quarta-feira uma cerimônia de inauguração da sua nova fábrica de carros e baterias de US$7,59 bilhões na Geórgia. A montadora possui uma fábrica no Alabama, enquanto a Kia, que faz parte do grupo, possui uma fábrica na Geórgia. As duas fábricas mais antigas podem produzir 700.000 veículos por ano e a nova fábrica na Geórgia conseguirá produzir 300.000 veículos quando estiver totalmente operacional.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, viajou para a Coreia do Sul em outubro e se reuniu com a Hyundai para discutir o plano de investimento.

"O dinheiro está entrando. Queremos que continue assim", disse Trump.

A montadora sul-coreana também disse que vai comprar US$3 bilhões em gás natural liquefeito (GNL) produzido nos EUA.

Diversas empresas têm anunciado planos de investimentos após o retorno de Trump à Casa Branca, embora algumas dessas declarações incluam planos já previamente anunciados.

Em 2022, a Hyundai disse que investiria cerca de US$10 bilhões até 2025 nos EUA.

O anúncio ocorre em meio a ameaças de Trump de impor tarifas recíprocas a vários países em 2 de abril, potencialmente visando a Coreia do Sul, que tem um grande superávit comercial com os EUA.

"Esse investimento é uma demonstração clara de que as tarifas funcionam muito bem", disse Trump nesta segunda-feira, acrescentando que mais tarifas sobre automóveis devem ser anunciadas nesta semana.

Trump já introduziu tarifas para aumentar a proteção aos produtores de aço e alumínio norte-americanos. Ele reimpôs tarifas globais de 25% sobre todas as importações dos metais e as ampliou para incluir centenas de produtos derivados desses metais, desde porcas e parafusos até lâminas de escavadeiras e latas de refrigerante.

As montadoras têm feito um forte lobby junto à Casa Branca para que não sejam impostas novas tarifas sobre automóveis e peças importadas. A presidente-executiva da GM, Mary Barra, se reuniu com Trump este mês e disse a ele que a montadora quer investir US$60 bilhões nos EUA, mas levantou preocupações em relação à incerteza sobre as políticas tarifárias.

(Reportagem de Steve Holland, em Washington, e Heekyong Yang, em Seul; reportagem adicional de Hyunjoo Jin, em Seul, David Shepardson, em Washington, e Nathan Gomes, em Bengaluru)