Haddad diz acreditar que governo está 'ajustando as contas públicas'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao falar agora nesta segunda-feira, 24, em evento em São Paulo, disse acreditar que o governo já está ajustando as contas públicas, a despeito de matérias em jornais sempre dizerem que este é um governo que gasta muito. "Acredito que estamos ajustando as contas públicas", reforçou o ministro.

Sempre insistindo em bater na tecla de que este governo tem compromisso com perseguir a meta de fiscal estabelecida no arcabouço, Haddad disse que se o governo não mirasse a meta, poderia ter gasto no ano passado algo como R$ 16 bilhões a mais do que gastou. Foi nesse ponto da sua fala que o ministro aproveitou para dar a uma espetada na imprensa, ao dizer que reportagens que tratam do fiscal insistem em chamar o governo de gastador.

Mas ele admitiu que além de mirar os gastos tributários, se o governo não corrigir os gastos públicos, ou suas despesas, ele não conseguirá equilibrar as contas públicas. "Se não trabalharmos gastos tributários e públicos, não vamos equilibrar contas públicas", disse Haddad.

Mas para voltar a dar equilíbrio às contas públicas, de acordo com o ministro da Fazenda, é preciso um esforço conjunto dos três poderes da República, leia-se Executivo, Legislativo e Judiciário.

Ao falar especificamente do Judiciário, Haddad mencionou as muitas vitórias que o Executivo Federal vem obtendo junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) nos últimos tempos. E de acordo com ele, estas vitórias são resultados de uma mudança de postura do governo e não tribunal.

"O STF continua sendo o mesmo. Mudou dois ministros", disse Haddad, emendando que o que mudou foi a comunicação, a forma do governo explicar para os ministros da Suprema Corte a importância que cada projeto a ele levado tem para a população.