Governistas postam vídeo antigo de mansão usada por Eduardo Bolsonaro nos EUA, que rebate

A base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está compartilhando nas redes sociais, nos últimos dias, uma gravação descontextualizada feita por Heloísa, mulher do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). No vídeo, ela mostra as dependências de uma residência de luxo em Orlando, nos Estados Unidos.

Enquanto os governistas afirmam que o vídeo foi feito nesta semana, após o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se licenciar de seu mandato na Câmara para permanecer nos Estados Unidos, a gravação, na verdade, é de novembro de 2024.

O deputado federal licenciado rebateu a publicação do influenciador governista Thiago dos Reis, que deu origem às demais publicações fora do contexto. O conteúdo foi replicado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do PT na Câmara.

O vídeo compartilhado nas redes por governistas é de uma mansão em Orlando, no Estado americano da Flórida, Eduardo Bolsonaro afirmou ao jornal Folha de S.Paulo que está no Texas. O deputado federal licenciado não especificou a cidade em que está morando atualmente.

Em uma publicação em seus perfis neste domingo, 23, Eduardo Bolsonaro explicou que o vídeo de Heloísa fez parte de um contrato de permuta. O uso do imóvel foi negociado como parte do acordo de divulgação entre Heloísa e a empresa locatária.

A gravação foi feita durante o período em que o casal esteve nos Estados Unidos para acompanhar as eleições presidenciais do país. Segundo o deputado federal licenciado, a permuta do imóvel utilizado na estadia pretendeu baratear os custos da viagem.

Na ocasião, o filho do ex-presidente não estava nos Estados Unidos em missão oficial da Casa. Segundo divulgou na época, Eduardo Bolsonaro bancou os custos do translado e estada no país, sem o uso de dinheiro público. Três deputados federais acompanharam a apuração dos votos na eleição presidencial americana em representação oficial da Câmara: José Airton Cirilo (PT-CE), José Medeiros (PL-MT) e Mayra Pinheiro, a "Capitã Cloroquina" (PL-CE) - que não está mais em exercício.

Thiago dos Reis é um influenciador governista que repete os métodos do "gabinete do ódio" que militou nas redes em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro. Utilizando textos sensacionalistas e notícias falsas, Reis é dono de um canal do YouTube que já superou a marca de um bilhão de visualizações acumuladas. Em junho de 2024, o Estadão revelou que Reis driblava a Justiça para fugir de notificações em processos por calúnia e difamação, além de declarar um patrimônio milionário, mas alegar, em um processo movido pelo seu pai, que não possuía condições de bancar com uma pensão alimentícia.

Eduardo Bolsonaro anunciou que se licenciaria do mandato na terça-feira, 18. Antes de pedir a licença, o deputado federal já havia viajado aos Estados Unidos quatro vezes somente no ano de 2025. O pedido oficial para se afastar do mandato foi entregue à Câmara dois dias depois do anúncio. O ofício pede 122 dias de licença por motivo de "interesse particular", um dos três tipos de licença disponíveis aos deputados federais. O período fora do Legislativo não será remunerado.

O filho do ex-presidente afirmou cogitar abrir mão do mandato e disse que solicitará asilo político no país. Esse tipo de requisição é analisada pela Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), um órgão do governo federal do país que está vinculado ao Departamento de Segurança Interna (DHS).

O protocolo de um pedido de asilo, na prática, legalizaria a situação do parlamentar para permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado, pois a estada no país é permitida enquanto não há um retorno das autoridades responsáveis pela análise do pedido.