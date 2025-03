Com recorde de violência na Bahia, governador troca cúpula da Segurança

Do UOL, em São Paulo

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), anunciou hoje trocas nos comandos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento de Polícia Técnica do estado.

O que aconteceu

"Esforços para intensificar enfrentamento e diminuição de índices criminais." O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, disse que as mudanças anunciadas no comando das Forças de Segurança do estado são para valorizar o mérito, a experiência profissional e a qualificação técnica.

Estado tem seis das 10 cidades mais violentas do país.Santo Antônio de Jesus (BA), no recôncavo baiano, é a mais violenta por número de homicídios, com média de 94,1 homicídios para cada 100 mil habitantes. Jequié tem taxa de homicídios de 91,9; Simões Filho (81,2), Camaçari (76,6), e Juazeiro (72,3), completam a lista dos cinco maiores números de homicídios.

As nomeações serão publicadas no Diário Oficial amanhã. "É natural que mudanças aconteçam para oxigenar o trabalho", declarou Rodrigues ao anunciar nova cúpula de segurança.

Na Polícia Militar, o coronel Antônio Carlos Silva Magalhães assume o posto de comandante-geral. O governo do estado destacou que ele foi escolhido pela sua experiência com inteligência policial. "Visto como um líder acessível, ético e estrategista", diz o comunicado da SSP-BA (Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia). O coronel Paulo Coutinho deixa o cargo.

André Augusto de Mendonça Viana foi nomeado delegado-geral da Polícia Civil. Já no Corpo de Bombeiros, assume o coronel Aloísio Mascarenhas Fernandes. O Departamento de Polícia Técnica, órgão que está há dez anos sem investimentos, será assumido pelo perito criminal Osvaldo Silva.

Bahia tem crise na segurança pública

Foram 678 homicídios em janeiro e fevereiro na Bahia. Os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que 11 pessoas morrem todos os dias vítimas de homicídio doloso.

Bahia já registra 267 mortes em intervenções policiais em 2025. Dados referentes aos meses de janeiro e fevereiro colocam o estado em primeiro lugar no ranking nacional, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso significa que, em média, cinco baianos morrem por dia durante ações policiais no estado.

A letalidade policial na Bahia é a maior do país. Em 2024, o estado registrou 1.557 mortes em intervenções policiais, mais que a soma do segundo e terceiro colocados, São Paulo (749) e Rio de Janeiro (699). A média é de pelo menos quatro mortes durante intervenções policiais por dia. A Bahia também lidera em números relativos, com 10,48 mortes a cada 100 mil habitantes.