Galaxy Book 4 Edge brilha em IA e bateria, mas tem limitações importantes

Lançado no Brasil em janeiro de 2025, o Samsung Galaxy Book 4 Edge expandiu a linha de notebooks da marca sul-coreana com uma boa dose de novidades. O modelo é equipado com o chipset avaçado Qualcomm Snapdragon X Plus, que conta com uma Unidade de Processamento Neural (NPU) dedicada a tarefas de inteligência artificial, otimizando o uso de recursos como o Galaxy AI e o Copilot, da Microsoft.

Essa arquitetura é um ponto positivo de mercado, porém, traz algumas limitações. Testei o notebook por uma semana e, a seguir, analiso o equilíbrio entre seus prós e contras.

O que gostamos

Design. De forma geral, os aparelhos da linha Samsung Galaxy Book são bonitos, e o Galaxy Book 4 Edge não foge à regra. Ele tem corpo em alumínio e é um modelo fino, com apenas 1,5 cm de espessura e 1,5 kg de peso, tornando o transporte prático, cabendo facilmente em uma mochila.

O teclado é grande e completo, incluindo um teclado numérico à direita. Tanto ele quanto o trackpad cumprem bem suas funções, mas não trazem inovações significativas. Um ponto que poderia ser melhorado é a ausência de retroiluminação no teclado, o que facilitaria o uso em ambientes com pouca luz.

Bateria. Notebooks compactos costumam ter autonomia limitada, mas o Galaxy Book 4 Edge aproveita sua arquitetura otimizada para oferecer uma duração impressionante. Segundo a Samsung, a bateria pode alcançar até 27 horas de reprodução de vídeo.

É claro que esse tempo tende a variar de acordo com o uso, porém usei o aparelho para trabalhar durante um dia e ele chegou ao fim do "dia útil" com mais de 20% de bateria, o que é ótimo.

Além disso, o modelo vem com um carregador rápido de 65W, que, segundo a marca, pode recarregar a bateria de 0 a 45% em apenas 30 minutos — um recurso útil para quem esquece de carregar o notebook com antecedência

Processado e recursos de IA. A principal novidade da linha é a transição para um chipset ARM (Advanced RISC Machine), mais comum em dispositivos móveis, em vez da arquitetura tradicional de processadores. Com isso, há ganhos notáveis em alguns pontos, como eficiência energética.

E por também ter uma Unidade de Processamento Neural, o Galaxy Book 4 Edge se destaca em atividades que envolvem o uso de IA. Nesse sentido, ele tem a vantagem de que nem todas elas precisam de uma conexão com a internet. Exemplos:

Paint Cocreator, que permite transformar esboços em imagens, além de recursos de tradução simultânea para chamadas de vídeo.

Recall, uma função do Windows que mantém um histórico de atividades e pode ser útil para recuperar informações perdidas..

Além de agilizar o processo, ter uma parte do hardware dedicada a funções de IA também ajuda a diminuir a carga sobre o processador, evitando momentos de lentidão que podem afetar o desempenho como um todo.

Pontos de atenção

Tela. Esse é um grande tropeço do Galaxy Book 4 Edge: ao contrário do modelo vendido no exterior, que tem um display sensível ao toque de 15,6 polegadas com tecnologia Amoled 2X com resolução de 2.880 x 1.800 pixels, o modelo brasileiro do aparelho traz um display (de mesmo tamanho) LED Full HD (1.920 x 1.080 pixels), sem sensibilidade ao toque.

Dá conta? Sim, mas é uma resolução menor do que a de outros notebooks que já testei. O display do modelo é um tanto "sem graça", com cores menos vibrantes e brilho menos intenso - e por um produto na faixa de R$ 6.500.

Desempenho e compatibilidade. A adoção da arquitetura ARM trouxe benefícios importantes, mas também impôs algumas limitações. O desempenho é adequado para tarefas cotidianas, mas qualquer atividade que exija mais poder de processamento, como jogos ou aplicativos pesados, faz o aparelho enfrentar dificuldades.

Testei dois jogos: Street Fighter 6 e Hades. O primeiro, mais exigente, ficou praticamente injogável mesmo com a qualidade gráfica no mínimo. Já o segundo, mais leve, rodou sem problemas após alguns ajustes.

Compatibilidade de software. Alguns programas desenvolvidos para processadores tradicionais não rodam no Galaxy Book 4 Edge, incluindo certos antivírus e até mesmo alguns jogos. Além disso, o armazenamento do notebook, que é de 512GB, não é expansível internamente, exigindo um HD externo ou cartões microSD para isso.

Custo-benefício. Atualmente, o Galaxy Book 4 Edge é encontrado por R$ 6499. É um valor salgado e que certamente será levado em consideração no ato da compra.

Quem deve gostar?

O Galaxy Book 4 Edge é uma boa escolha para quem valoriza uma tela grande e, principalmente, longa autonomia de bateria — desde que o preço elevado não seja um problema.

É um bom notebook para tarefas cotidianas. Para quem quer economizar ou precisa de mais "poder de fogo", porém, há opções mais interessantes a serem consideradas.

Ficha técnica Galaxy Book 4 Edge

Processador: Qualcomm Snapdragon X Plus (octa-core de 3,2 GHz)

Memória RAM: 16 GB LPDDR5x (não expansível)

Armazenamento: 512 GB eUFS (não expansível)

Sistema Operacional: Windows 11 Home

Tela: LED de 15,6 polegadas, resolução Full HD (1.920 x 1.080)

Bateria: 61,2 Wh

Teclado: ABNT2

Conexões: 2 portas USB-C 4.0, 1 porta USB 3.2 Tipo-A, 1 HDMI 2.1, entrada de 3,5 mm combinada para fone de ouvido e microfone e slot para cartão microSD

Dimensões: 35,7 x 23 x 1,5 cm

