Funcionários da Petrobras aprovam greve de 24 horas em 26 de março, diz FUP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os funcionários da Petrobras aprovaram em assembleias uma greve de advertência de 24 horas em 26 de março, em defesa do teletrabalho e de outras reivindicações trabalhistas, segundo comunicado da Federação Única dos Petroleiros (FUP) nesta segunda-feira.

Normalmente, a Petrobras conta com equipes de contingência em movimentos grevistas, reduzindo impactos em suas operações, principalmente em paralisações de curto prazo.

O conselho da FUP havia convocado a greve em meados deste mês, quando defendeu o teletrabalho com regramento negociado coletivamente, dentre outras questões.

"O movimento é um protesto contra a postura da atual gestão da empresa, que tem esvaziado os fóruns de negociação coletiva e desrespeitado o princípio negocial", disse a FUP no comunicado desta segunda-feira.

No caso do teletrabalho, o regime atual de trabalho para as áreas administrativas e escritórios da Petrobras prevê dois dias presenciais, sendo que a empresa pretende ampliar para três dias a partir de 7 de abril, sem ter acordo com os sindicatos, segundo a FUP.

Além desse tema, a greve de um dia também fará oposição à redução da remuneração variável dos trabalhadores e defenderá a recomposição dos efetivos e a garantia de segurança em todo o Sistema Petrobras, nas prestadoras de serviço e durante o período de manutenção.

(Por Marta Nogueira)