Favoritos, Zverev e Sabalenka avançam em Miami; Paolini elimina Osaka

Dois dos grandes favoritos do Aberto de Miami, a bielorrussa Aryna Sabalenka e o alemão Alexander Zverev venceram seus jogos nesta segunda-feira (24) para continuarem na corrida pelo título.

Zverev, número 2 no ranking da ATP, venceu o australiano Jordan Thompson (N.37) por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 27 minutos.

"Meu começo não foi bom, mas acho que Jordan estava jogando muito bem", disse o alemão de 27 anos, que vai disputar a fase de oitavas de final pela 11ª vez nos últimos 12 torneios de Masters 1000 que jogou.

"Encontrei o ritmo depois do 4-1 [a favor de Thompson no primeiro set] e estou feliz com o meu nível desde então", acrescentou.

Zverev fez a diferença ao ganhar 76% dos pontos com o primeiro serviço.

Outro vencedor da tarde em Miami foi o americano Taylor Fritz (N.4), que também se garantiu nas oitavas de final ao derrotar o canadense Denis Shapovalov (N.28) por 7-5 e 6-3.

Fritz, de 27 anos, se junta a Brandon Nakashima (N.32) como os únicos jogadores dos Estados Unidos que avançaram à quarta rodada em Indian Wells e Miami este ano.

- Sabalenka imparável; Paolini elimina Osaka -

No WTA 1000 de Miami, em paralelo ao torneio masculino, a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka bateu a americana Danielle Dollins (N.15) por 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 17 minutos para avançar às quartas de final.

"Acho que tive um bom dia com o meu saque", comentou Sabalenka após a partida.

Sua próxima adversária será a chinesa Zheng Qinwen (N.9), que bateu a americana Ashlyn Krueger por 6-2 e 7-6 (7/3).

A vitória contra Collins foi a 20ª de Sabalenka nesta temporada, igualando os recordes da sensação do circuito feminino, a jovem russa de 17 anos Mirra Andreeva (N.6), e da polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo.

Por sua vez, Jasmine Paolini (N.7) venceu Naomi Osaka (N.61) por 3-6, 6-4 e 6-4 em duas horas e 14 minutos de jogo nas oitavas de final do WTA 1000 de Miami.

Esta é a primeira vez que a italiana de 29 anos avança às quartas em Miami. Ela vai em busca do terceiro título de simples na carreira, depois de vencer os torneios de Dubai (2024) e Portoroz (2021).

Na próxima fase, Paolini vai enfrentar quem passar do confronto entre a americana Coco Gauff (N.3) e a polonesa Magda Linette (N.34).

