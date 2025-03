Farmacêutica Novo Nordisk licencia candidata chinesa a droga para obesidade por até US$2 bi

(Reuters) - A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk garantiu os direitos globais para desenvolver, fabricar e vender o candidato a medicamento para perda de peso da United Laboratories International, sediada na China, em um negócio de até US$2 bilhões.

Como parte do acordo com uma unidade da United Lab anunciado nesta segunda-feira, a Novo fará um pagamento inicial de US$200 milhões e de até US$1,8 bilhão após a conclusão de determinados marcos de desenvolvimento e vendas para a droga chamada de UBT251.

A Novo, que é um dos principais participantes do crescente mercado global de tratamento da obesidade, vem tentando fortalecer sua posição nesse espaço por meio do desenvolvimento de medicamentos de última geração, aquisições e parcerias.

No ano passado, a rival Eli Lilly também se uniu a uma empresa de biotecnologia com sede na China para desenvolver um medicamento para obesidade que visa ajudar os pacientes a perderem peso e, ao mesmo tempo, preservarem os músculos.

O UBT251 da United Lab tem como alvo um total de três hormônios, em comparação com o Wegovy, o medicamento de sucesso da Novo para perda de peso, que tem como alvo apenas o GLP-1, que imita um hormônio intestinal que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e a retardar a digestão, fazendo com que as pessoas se sintam saciadas por mais tempo.

O medicamento alvo do acordo anunciado nesta segunda-feira está nos estágios iniciais de desenvolvimento e sendo testado em pessoas com obesidade na China continental, informou o United Lab.

A Novo também está desenvolvendo um medicamento para obesidade de próxima geração, o CagriSema, que espera ser um sucessor mais potente do Wegovy e ajudar a ganhar vantagem sobre a Lilly.