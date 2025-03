Falha de sinalização causa lotação na linha 11-Coral da CPTM nesta segunda

Uma falha de sinalização na linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) está prejudicando a circulação de trens na manhã de hoje na cidade de São Paulo.

O que aconteceu

Plataformas da linha estão superlotadas desde as primeiras horas do dia. ''Linha 11-Coral está uma lástima, trens parados nas estações por mais de 6 min'', reclamou um usuário nas redes sociais.

A lotação em várias estações está causando empurra-empurra. Conforme vídeos exibidos pela TV Globo, a situação gerou até discussões entre passageiros, que competem para entrar nos trens.

Lentidão causa lotação nos trens da linha 11-Coral Imagem: Reprodução / TV Globo

A falha de sinalização foi identificada por volta das 6h50. Segundo a Companhia, o problema ocorreu entre as estações Guaianases e Corinthians-Itaquera.

Os trens circulam com velocidade reduzida no trecho. A CPTM informou em nota que a restrição acontece para que a equipe possa fazer a manutenção e lamentou ainda o transtorno causado aos passageiros.

Veja nota da CPTM na íntegra: