EUA planejam excluir tarifas específicas de setores em 2 de abril, informam Bloomberg News e WSJ

(Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve excluir um conjunto de tarifas específicas de setores e aplicar taxas recíprocas em 2 de abril, informaram a Bloomberg News e o Wall Street Journal, citando autoridades.

Trump disse em fevereiro que pretendia impor tarifas sobre automóveis "na casa dos 25%" e taxas semelhantes sobre semicondutores e importações de produtos farmacêuticos, mas depois concordou em adiar algumas tarifas sobre automóveis após pressão das três maiores montadoras dos EUA por uma isenção.

É pouco provável que as tarifas de setores específicos sejam anunciadas em 2 de abril, informou o Wall Street Journal no domingo, citando um funcionário do governo.

O funcionário acrescentou que a Casa Branca ainda planeja revelar medidas tarifárias recíprocas nesse dia, embora o planejamento continue fluido.

A Bloomberg News informou no sábado que as tarifas de setores específicos serão excluídas.

Trump ainda pretende que as novas tarifas recíprocas entrem em vigor em 2 de abril, disse a Casa Branca na semana passada, apesar de comentários do secretário do Tesouro, Scott Bessent, que indicaram um possível atraso.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário fora do horário comercial.

(Reportagem de Shubham Kalia em Bengaluru)