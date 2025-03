EUA e Rússia conversam sobre guerra na Ucrânia e miram cessar-fogo no Mar Negro

RIAD (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos e da Rússia iniciaram conversações na Arábia Saudita nesta segunda-feira com o objetivo de progredir em direção a um amplo cessar-fogo na Ucrânia, com Washington de olho em um acordo separado de cessar-fogo marítimo no Mar Negro antes de garantir um acordo mais abrangente.

As conversações, que se seguiram às negociações dos EUA com a Ucrânia na Arábia Saudita no domingo, ocorrem no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, intensifica seu esforço para acabar com o conflito de três anos, depois de ter conversado na semana passada com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e com o presidente russo Vladimir Putin.

Uma fonte informada sobre o planejamento das conversações disse que o lado norte-americano estava sendo liderado por Andrew Peek, um diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, e Michael Anton, representante sênior do Departamento de Estado.

A Casa Branca afirma que o objetivo das conversações é chegar a um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, permitindo o livre fluxo de navios, embora a área não tenha sido alvo de operações militares intensas nos últimos meses.

A Rússia será representada por Grigory Karasin, um ex-diplomata que agora é presidente do Comitê de Relações Exteriores da câmara alta do Parlamento russo, e por Sergei Beseda, conselheiro do diretor do Serviço Federal de Segurança, a principal agência sucessora da KGB da era soviética.

Trump, que tem defendido repetidamente o fim da guerra na Ucrânia, expressou ampla satisfação com o andamento das negociações e elogiou o envolvimento de Putin no processo até o momento.

Ele disse no sábado que os esforços para impedir uma nova escalada no conflito estavam "de certa forma sob controle".

Mas há ceticismo entre as principais potências europeias sobre se Putin está pronto para fazer concessões significativas ou se manterá o que consideram suas exigências maximalistas, que não parecem ter mudado desde que ele enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia em 2022.

Putin diz que está disposto a discutir a paz, mas que a Ucrânia deve abandonar oficialmente suas ambições na Otan e retirar suas tropas de todo o território de quatro regiões ucranianas reivindicadas e controladas em sua maior parte pela Rússia.

