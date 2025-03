'Entre um policial ser vítima e bandidos tombarem, que eles levem a pior', diz governador do CE

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou a notícia da morte de dois homens durante confronto com a Polícia Militar neste sábado, 22, em Parambu, interior do Estado. "Entre um policial ser vítima e bandidos tombarem, que eles levem sempre a pior", escreveu em postagem nas redes sociais.

"Minha determinação será sempre agir dentro da lei, mas com a força que for necessária para combater firme o crime e dar mais paz para nossa população. Nossas forças de segurança têm meu apoio", continuou o governador.

Na operação repercutida por Elmano, a PM apreendeu quatro fuzis e dois quilos de drogas, deixando dois mortos após confronto com policiais.

A declaração em defesa da polícia ocorre depois de uma fala do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que provocou críticas entre defensores das forças de segurança. Ao argumentar pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública como instrumento de combate à criminalidade durante um evento em Brasília, o ministro disse que a polícia precisa "prender melhor".

"É um jargão que foi adotado pela população, que a polícia prende e o Judiciário solta. Eu vou dizer o seguinte: a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar", afirmou.

Segundo o ministro, em muitos casos, a falta de provas concretas ou de um processo bem instruído inviabiliza a permanência dos suspeitos na prisão. Mesmo assim, a declaração provocou críticas de associações, especialistas e autoridades.

Diante da repercussão, Lewandowski mudou o tom e elogiou, dois dias depois, o trabalho feito por policiais no País. "Nós temos uma polícia brasileira altamente eficiente e preparada. A minha expressão foi pinçada fora do contexto, que as polícias têm que ser melhor remuneradas, melhor equipadas, precisam ser melhor informadas para que possam prender para que não haja esse fenômeno do Judiciário eventualmente ter que corrigir erros de prisões que não foram feitas de acordo com a lei", disse.

Depois de compartilhar um print do próprio comentário sobre a atuação policial em suas redes sociais, Elmano também elogiou os policiais cearenses em outra publicação: "Mais uma pronta ação da nossa PM. Polícia presente, bandido preso, população mais segura", escreveu.