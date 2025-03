'Não me arrependo do voto', diz trumpista casado com imigrante presa

Bradley Bartell, eleitor de Donald Trump, afirmou que não se arrepende do voto mesmo depois de sua esposa, que é imigrante, ser presa pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA).

O que aconteceu

ICE prendeu esposa de homem em aeroporto logo após retorno de lua de mel. Camilla Muñoz, cidadã peruana, excedeu o tempo permitido para seu visto de trabalho/estudo, mas já havia aplicado para residência legal nos Estados Unidos. O green card, ou visto de residência permanente, pode ser obtido se um estrangeiro se casa com um cidadão americano. Muñoz está presa em um centro do ICE, no estado da Louisiana.

"Não me arrependo do voto", diz Bartell. Em entrevista ao site Newsweek, ele afirmou que o processo tem sido "um pesadelo" e que está tentando tirar sua esposa da prisão. Entretanto, diz que não teria mudado seu voto. "Recebi muitas mensagens de ódio, muitas pessoas dizendo que merecemos isso. E muitos outros insultos", contou.

Ele diz acreditar que foco de governo Trump seriam criminosos e imigrantes na fronteira com México. "Foi um pouco mais longe do que isso. Eles estão apenas pegando qualquer um que podem", disse ao New York Post. "Estou feliz em receber qualquer pessoa que queira vir aqui e ter uma vida boa e viver com responsabilidade, mas há um problema em deixar gângsteres virem aqui também,

Bartell criticou sistema do ICE, e acredita que Trump pode melhorá-lo. "O ICE nunca tem realmente nenhuma informação, ao que parece. O sistema precisa ser reformulado para melhores processos e comunicação entre departamentos", contou. Sobre o presidente americano, defendeu que "ele não criou o sistema [do ICE], mas ele tem uma oportunidade de melhorá-lo".

Americano pensou até em mudar para o Peru com esposa. Entretanto, acredita que seria "muito dificil para seu filho", fruto de outro relacionamento.

Advogado do casal entrou com processo para tirar ela do centro de detenção do ICE. Enquanto isso, Bartell abriu uma vaquinha para arrecadar fundos para os custos jurídicos. Até a publicação desta reportagem, o casal recebeu pouco mais de 3,5 mil dólares (R$ 20 mil).

Em janeiro, Casa Branca afirmou que aqueles que ultrapassaram tempo limite de visto seriam deportados. Apesar de ficar no país mais tempo que um visto permite não seja um crime, mas uma violação administrativa, o governo Trump pretende deportar qualquer indivíduo que viva ilegalmente no país.