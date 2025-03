Dez jornalistas, incluindo um fotógrafo da AFP, detidos em suas residências na Turquia, afirma ONG

Dez jornalistas turcos, incluindo um fotógrafo da AFP, foram detidos nesta segunda-feira em suas residências em Istambul e Izmir (oeste), a terceira maior cidade do país, informou a associação turca de defesa dos direitos humanos MLSA.

As detenções ocorreram um dia após as novas manifestações desencadeadas pela prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, o principal opositor do presidente Recep Tayyip Erdogan.

