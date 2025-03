Crescimento da economia da zona do euro acelera para máxima em sete meses em março, mostra PMI

(Reuters) - A atividade empresarial da zona do euro cresceu no ritmo mais rápido em sete meses em março, ajudada por uma desaceleração na retração do setor industrial apesar do crescimento mais lento nos serviços, segundo uma pesquisa.

A melhoria do clima de negócios no bloco de moeda comum pode ganhar mais força nos próximos meses, já que os planos para um aumento nos gastos com infraestrutura e defesa, especialmente na Alemanha, aumentam o otimismo em relação a uma reviravolta na econômica na Europa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, subiu para 50,4 neste mês, em comparação com 50,2 em fevereiro, o maior nível desde agosto. Ele tem se mantido acima da marca de 50 que separa crescimento de contração desde o início deste ano.

No entanto, o crescimento da atividade ainda foi fraco, e o índice ficou abaixo da previsão em uma pesquisa da Reuters de 50,8.

Um índice que mede o setor de serviços do bloco caiu para 50,4 em relação a 50,6 do mês passado, abaixo da previsão de 51,0.

Porém, a contração na indústria, que já dura quase três anos, diminuiu, e o PMI do setor aumentou de 47,6 em fevereiro para 48,7, um recorde de mais de dois anos. A expectativa na pesquisa da Reuters era de 48,2.

Um índice que mede a produção das fábricas e que alimenta o PMI Composto mostrou expansão pela primeira vez em dois anos. Ele saltou de 48,9 para 50,7, máxima desde maio de 2022.

Diante de custos mais altos, as empresas de manufatura aumentaram os preços cobrados. Tanto a inflação de insumos quanto a de produtos atingiu o maior nível em sete meses. No entanto, os preços cresceram em um ritmo mais lento no setor de serviços.

(Reportagem de Indradip Ghosh)