Crescimento da demanda global por energia acelera em 2024 e supera média recente, diz AIE

O crescimento da demanda global por energia acelerou a 2,2% em 2024, bem acima da média de 1,3% registrada entre 2013 e 2023, avalia a Agência Internacional de Energia (AIE), em relatório divulgado nesta segunda-feira, 24. Economias emergentes lideraram o aumento da demanda e representaram mais de 80%, apesar do crescimento lento da China, enquanto economias desenvolvidas retomaram avanço modesto, depois de diversos anos de declínio na demanda por energia.

O relatório mostra que o setor de eletricidade teve a maior alta no ano passado, de aproximadamente 4,3%, o dobro da média anual registrada na última década. A agência atribui o resultado ao aumento acentuado no uso de eletricidade global devido aos recordes de temperatura, consumo industrial, eletrificação do transporte e crescimento de unidades de data center e inteligência artificial (IA).

Fontes de energia renovável e de baixa emissão representaram a maior parte do crescimento da demanda global por eletricidade em 2024, com nova capacidade de energia renovável instalada de cerca de 700 gigawatts, novo recorde anual pelo 22º ano consecutivo. Já a capacidade de energia nuclear subiu para o quinto maior nível das últimas três décadas.

Por outro lado, a demanda por petróleo teve crescimento modesto, de 0,8% em 2024. "A participação do petróleo na demanda total por energia caiu abaixo de 30% pela primeira vez na série histórica, 50 anos depois de atingir pico em 46%", alerta a AIE.

O relatório nota que a mudança na posição do petróleo reflete o crescimento de mais de 25% nas vendas de carros elétricos em escala global no último ano.