Colheita de soja atinge 77% no País ante 70% há 7 dias, diz AgRural

São Paulo, 24 - A colheita da safra de soja 2024/25 atingiu 77% da área cultivada no Brasil, na quinta-feira passada, 20, em comparação com 70% uma semana antes e 69% no mesmo período da safra anterior, de acordo com levantamento da AgRural. Os 77% coletados são o índice mais alto para esta época do ano desde a safra 2010/11, quando a AgRural deu início a seus levantamentos semanais por Estado. O ritmo é puxado pelo tempo quente e seco que predomina em áreas de calendário mais tardias.Segundo a AgRural, o tempo quente e seco continua causando danos de meados de fevereiro para cá. Por isso, na semana passada a AgRural fez um novo corte em sua estimativa de produção de soja, que caiu de 168,2 milhões de toneladas para 165,9 milhões."O corte desta revisão de março foi puxado pelo Rio Grande do Sul, único Estado do Brasil que vai colher produção menor que na safra passada. Também ocorreram pequenas reduções no Paraná e em Mato Grosso do Sul (ajustes finos de perdas já estimadas em revisões anteriores), além de pequenos cortes na Bahia e no Piauí, que tiveram tempo mais seco desde fevereiro", destacou a empresa.Produtividades mais altas em outros Estados, com destaque para Mato Grosso, porém, compensaram parcialmente as reduções ocorridas nos Estados citados acima. Em sua estimativa mais alta para a safra 2024/25, feita em dezembro passado, a AgRural estimou a produção brasileira em 171,5 milhões de toneladas, 5,6 milhões acima da estimativa atual.MilhoO milho verão 2024/25 do Centro-Sul, por sua vez, foi 77% colhido até quinta passada, ante 72% da semana anterior e 75% um ano atrás, informou a AgRural.O plantio da safrinha 2025 de milho está encerrado no Centro-Sul do Brasil. "As lavouras se desenvolvem bem em Mato Grosso, onde as chuvas acumulam bons volumes em praticamente todas as regiões produtoras. Nos demais Estados, porém, a irregularidade das precipitações preocupa", observou.O destaque negativo fica para o noroeste de Minas Gerais, onde uma área inicialmente planejada não foi completamente semeada, e áreas já em pendoamento no oeste do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul, onde as chuvas foram manchadas.A produção total de milho na safra 2024/25 do Brasil é estimada pela AgRural em 121,8 milhões de toneladas, com leve incremento sobre os 121,2 milhões de toneladas produzidas em fevereiro por causa de ajustes para cima na produtividade do milho verão e na área da safrinha. A produção da safrinha é estimada com base em linhas de tendência de produtividade ajustadas, como é tradicional nesta época do ano. Essas linhas serão substituídas por levantamentos de campo a partir de abril, explicou a AgRural.