Citi rebaixa Caixa Seguridade para "neutra" após revisão do setor

(Reuters) - Analistas do Citi rebaixaram nesta segunda-feira a recomendação para as ações da Caixa Seguridade para "neutra", após revisarem as perspectivas para o setor de seguros, reduzindo o preço-alvo a R$15,50, de R$18 anteriormente.

A revisão segue a divulgação dos resultados corporativos do setor no quarto trimestre de 2024, projeções para 2025, mudanças nas expectativas macroeconômicas e o recente desempenho da ação, afirmaram os analistas Gustavo Schroden, Brian Flores e Arnon Shirazi em relatório.

"Enquanto isso, mantemos nossa recomendação de "compra" para Porto Seguro e IRB (Re)", acrescentaram. "Apesar de os múltiplos se manterem abaixo dos níveis históricos e de os 'dividend yields' continuarem atrativos, estamos rebaixando o setor, pois acreditamos que os juros mais elevados estão precificados e o crescimento dos prêmios é limitado."

Por outro lado, os analistas elevaram o preço-alvo de BB Seguridade a R$41, de R$34, reiterando recomendação "neutra", enquanto mantiveram "compra" para Porto Seguro e IRB (Re), com preços-alvo elevados para, respectivamente, R$50 (ante R$47) e R$63 (ante R$59).