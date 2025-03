China apresenta potencial de negócios para empresas dos EUA apesar de "aumento da instabilidade"

Por Liz Lee

PEQUIM (Reuters) - O vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, procurou tranquilizar presidentes de empresas estrangeiras quanto ao potencial de negócios do país, descrevendo a economia como altamente resiliente, enquanto os bancos de investimento globais aumentaram cautelosamente suas perspectivas para o país em 2025.

He se reuniu com os chefes da Apple, Pfizer, Mastercard, Cargill e outros no domingo, e realizou reuniões com a empresa farmacêutica Eli Lilly, a empresa de dispositivos médicos Medtronic e a fabricante de vidros especiais Corning, informou um comunicado do Ministério do Comércio.

Pequim está empenhada em estabilizar o investimento estrangeiro e atrair novo capital enquanto as autoridades tentam impulsionar o consumo interno para compensar o impacto das tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos chineses.

Vários bancos de investimento globais reconheceram as mais recentes medidas de apoio da China, com Nomura, ANZ, Citi e Morgan Stanley elevando suas previsões para o crescimento econômico do país em 2025 em 50 pontos-base desde a semana passada.

No entanto, todos elas ficaram aquém da previsão oficial de crescimento de 5% da China, citando as tarifas dos EUA e as pressões deflacionárias internas.

"A China continuará a melhorar o ambiente de negócios e a receber mais investimentos de empresas multinacionais na China, compartilhando oportunidades de desenvolvimento", disse ele aos líderes empresariais, descrevendo a economia chinesa como "altamente resiliente" e "cheia de vitalidade".

Os CEOs estrangeiros estão participando do Fórum de Desenvolvimento da China em Pequim no domingo e nesta segunda-feira, e alguns devem se encontrar com o presidente Xi Jinping na sexta-feira, disseram fontes à Reuters.