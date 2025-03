Tales: Se Mendonça pedir vista, Zambelli terá mais seis meses de mandato

Caso o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), também faça o pedido de vista, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) terá mais seis meses de mandato, analisou o colunista Tales Faria no UOL News, do Canal UOL.

Pois é, criou-se agora com esse pedido de vista do Nunes Marques uma nova expectativa, que é o seguinte, e o André Mendonça? E o ministro mais bolsonarista da corte, que é o André Mendonça, vai pedir vista também ou não vai pedir vista? Se ele pedir vista, não serão só os 90 dias.

Teremos mais de 90 dias do André Mendonça, 180 dias [ao todo], ou seis meses para o Congresso enrolar uma decisão sobre a Carla Zambelli. Tales Faria, colunista do UOL

Em 2022, às vésperas do segundo turno da eleição, Zambelli perseguiu o jornalista Luan Araújo com uma arma empunhada por cerca de cem metros em ruas na região central da capital paulista. O caso foi levado para julgamento no STF.

O placar era de 4 a 0 para condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão por perseguição armada, quando o ministro Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado de Zambelli, solicitou o pedido de suspensão do julgamento.

Se ele não pedir vista, sobretudo, é porque o bolsonarismo realmente assassinou a Carla Zambelli. Eu não acredito que abandone completamente, porque Bolsonaro ainda quer a votação da anistia, a Carla Zambelli, a Bia [Kicis] estão ali, dispostas a dar a anistia ao Bolsonaro. Tales Faria, colunista do UOL

Jurista: Fux suspende julgamento de 'pichadora' para baixar tensão

O pedido de suspensão do julgamento da cabeleireira que pichou a estátua da Justiça durante atos de 8 de Janeiro, solicitado hoje pelo ministro do STF Luiz Fux, é para distensionar o julgamento de bolsonaristas que começa amanhã, avaliou o jurista Davi Tangerino, professor de Direito Penal, no UOL News.

Se eu tivesse que apostar, eu acho que [o pedido de suspensão seria] para dar uma esperança, mas eu acho que seria, sobretudo, para distensionar o máximo possível o julgamento que começa amanhã. Jurista Davi Tangerino, professor de Direito Penal

O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, votou para condenar a cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que escreveu "Perdeu, mané" com batom vermelho, a 14 anos de prisão. A ação contra ela é analisada pelo plenário virtual da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal). O voto de Moraes precisa ser referendado pelos demais ministros. Hoje, o ministro Fux fez o pedido de vista, adiando assim o julgamento da "pichadora".

Ao Canal UOL, o professor Tangerino analisou a decisão do ministro como forma de baixar a tensão do julgamento da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que começa nesta terça e deve ir até quarta-feira, no STF. A ação vai decidir se Bolsonaro e aliados viram réus. Nesta fase do processo, os cinco ministros vão analisar se aceitam a denúncia apresentada pela PGR.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: