Canadá recorre à OMC por tarifas da China a produtos agrícolas e pesqueiros

O Canadá abriu consultas na Organização Mundial do Comércio (OMC) para anular as tarifas impostas pela China a seus produtos agrícolas e pesqueiros, anunciou o organismo multilateral nesta segunda-feira (24).

"O Canadá requereu à OMC a celebração de consultas com a China em relação às medidas chinesas que impõem tarifas de importação adicionais a determinados produtos agrícolas e pesqueiros oriundos do Canadá", informou o organismo.

O Canadá argumenta que as tarifas "são incompatíveis com as obrigações da China" em virtude dos acordos comerciais internacionais, disse a OMC.

A solicitação de consultas inicia formalmente uma disputa na OMC. Nessa etapa, as duas partes têm a oportunidade de debater o assunto e encontrar uma solução satisfatória sem seguir adiante com o litígio.

Depois de 60 dias, se as consultas não resolverem a disputa, o demandante pode solicitar a abertura de um painel.

