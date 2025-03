BYD supera Tesla com receita de US$ 107 bilhões e lucro de US$ 5,55 bilhões em 2024

A montadora de carros elétricos BYD reportou receita superior à da sua rival norte-americana Tesla em 2024, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 24. No ano passado, o lucro líquido da empresa chinesa aumentou 34%, alcançando US$ 5,55 bilhões, enquanto sua receita subiu 29%, para US$ 107 bilhões. Já a Tesla registrou receita de US$ 97,7 bilhões e lucro de US$ 7,6 bilhões no ano.

No quarto trimestre de 2024, o lucro da BYD cresceu 73% em relação ao trimestre anterior, a US$ 2,07 bilhões, superando as expectativas de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam US$ 1,98 bilhão.

A receita atingiu US$ 37,89 bilhões, com um aumento de 53%, levemente acima da previsão de US$ 37,3 bilhões.

Por outro lado, a margem bruta da BYD caiu de 21,89% no terceiro trimestre para 17,01% no quarto, devido a custos operacionais mais elevados. No entanto, a margem bruta anual ficou em 19,4%, superior aos 18,5% registrados no ano anterior.

Em 2024, a BYD vendeu 4,272 milhões de veículos, sendo 1.524.270 no quarto trimestre, o que representa um aumento de 161% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo crescimento nas vendas de híbridos plug-in.

As vendas de veículos totalmente elétricos subiram 13%, para 595.413 no quarto trimestre, superando as vendas trimestrais da Tesla por quase 100 mil unidades.

*Com informações da Dow Jones Newswires