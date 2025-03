Brasileirão vai começar: saiba como escolher a melhor TV para ver futebol

Com o início do Brasileirão no próximo sábado (29), que tal comprar uma TV nova para assistir aos jogos do seu time? Antes de escolher, fique atento a uma série de fatores.

Quem gosta de reunir vários amigos em casa, por exemplo, pode optar por investir em uma tela grande 4K ou UHD (Ultra-High Definition). Para aumentar a imersão, o ideal é que tenha 50 ou mais polegadas, se o espaço permitir. Televisores com essa resolução entregam imagens com maior detalhamento, nitidez e profundidade, mesmo quando em ambientes menores.

O controle da luminosidade no local onde ficará a tela é outra caraterística importante na escolha da tecnologia. Para garantir os movimentos rápidos das partidas de futebol e corridas de F1, por exemplo, dê preferência aos modelos com taxa de atualização de 120Hz.

Mini LED x OLED: qual a melhor tecnologia?

Segundo Alex dos Santos, especialista em TVs e crítico de produtos na revista especializada Home Theater & Casa Digital, esses modelos de TVs são os mais indicados para ver futebol na tela grande.

"O tempo de resposta das TVs OLED é menor ao de qualquer outro modelo, o que evita sombras e rastros nas imagens de esportes com muito movimento", diz. "Mas o problema do burn-in, embora tenha melhorado, ainda existe, e o telespectador que vê futebol por longos períodos pode ficar com o placar permanentemente marcado na tela, principalmente após alguns anos de uso do televisor."

Além disso, a luminosidade do ambiente também interfere na hora de escolher a melhor TV. Se a intenção é reunir os amigos à tarde para ver os jogos na sala ou na varanda com as cortinas abertas, o consumidor deve optar por modelos com mais brilho.

Nesse quesito, as TVs com tecnologia Mini LED e QLED levam vantagem sobre as demais. "Seu brilho superior deixa as imagens menos 'lavadas' em ambientes com muita luz", esclarece Paulo Sérgio Correia, técnico em manutenção de TVs e projetores com 45 anos de experiência e diretor da Personal Video Service.

De acordo com ele, outra caraterística importante é a atualização da imagem. "TVs com taxa de 120Hz, por exemplo, oferecem maior fluidez nas transições de movimentos rápidos, tanto para games como em transmissões esportivas", revela.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Como aproveitar os modos de imagem

Para ver jogos de futebol na TV, o especialista Alex dos Santos prefere os modos Esporte, Padrão ou Natural. "Em Dinâmico ou Vívido, a imagem fica muito brilhante e artificial", considera.

O modo Esporte também deve ser usado com cautela. "Dependendo da marca, o processo de interpolação de quadros, que são inseridos na imagem original para torná-la mais dinâmica, pode deixar as imagens dos jogos exageradamente artificiais, deixando rastros da bola na tela durante os lances", afirma. Nesse caso, a dica é ir ao menu avançado e deixar esse ajuste na regulagem mínima.

Quanto ao áudio, o modo Esporte reforça a narração e a torcida. Mas, para aproveitar melhor esse ajuste, uma opção é conectar uma caixa soundbar à TV.

TVs de 50 e 55 polegadas para acompanhar o time do coração

Tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos para um maior volume de cores, e sistema operacional Google TV, evolução do Android, já com Chromecast integrado

AI para refinar os detalhes da imagem e AI Sports Mode para oferecer uma sensação mais real de estádio (som e imagem) nas partidas de futebol

Tecnologia Full Array de iluminação do painel, que proporciona mais brilho e contraste com maior uniformidade em toda a tela

Dolby Vision IQ/Dolby Atmos e HDR10+, com som imersivo e ajustes automáticos e contínuos de brilho, cores e contraste, e três entradas HDMI 2.1

Taxa de atualização de 60Hz com VRR para games e controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente)

Tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos para um maior volume de cores

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado

Processador AiPQ PRO com AI, que otimiza brilho, contraste e nitidez de acordo com a imagem na tela

Dolby Vision/Atmos, HDR10+, três entradas HDMI 2.1 com ALLM e VRR (baixa latência), AMD FreeSync, Game Master (para jogabilidade mais fluida) e Game Bar (menu para jogos)

Taxa de atualização de 60Hz e controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente)

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho e volume de cores

Processador NQ4 AI Gen2, que utiliza inteligência artificial para melhorar a qualidade da imagem e economizar energia, e sistema operacional Tizen com Bixby e Alexa integrados

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame

Dolby Atmos, HDR10+, quatro entradas HDMI 2.1 (para games) e opção de tela super ultrawide e menu de jogos

Taxa de atualização de 120Hz e controle remoto com comando de voz que funciona sem pilhas

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho e volume de cores

Tecnologia Ambilight, com projeção de luzes na parede, acompanhando as cores predominantes na imagem

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e traz Chromecast integrado

Dolby Vision, HDR10+ e duas entradas HDMI 2.1 (para games)

Taxa de atualização de 120Hz e controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Tecnologia OLED, superior no contraste para filmes, séries e games, com painel evo, que oferece mais brilho

Processador Alpha9 Gen7 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem para uma melhor imersão

Sistema operacional webOS Re:New Program 2024, com atualizações em cinco anos

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now), Dolby Vision/Atmos, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync, quatro portas HDMI 2.1 com ALLM e VRR (baixa latência)

Taxa de atualização de 120Hz e controle Smart Magic com comandos de voz (assistentes ThinQ e Alexa integrados) e suporte a Apple AirPlay 2

