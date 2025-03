Bombardeio russo na Ucrânia deixa 65 feridos, sendo 14 crianças

Um bombardeio russo na cidade ucraniana de Sumi deixou 65 feridos, entre eles 14 crianças, informou o Ministério Público regional nesta segunda-feira (24).

A Rússia "lançou um míssil sobre a zona residencial densamente povoada de Sumi", informou nas redes sociais o Ministério Público desta cidade situada no nordeste da Ucrânia.

A autoridade informou que o bombardeio deixou 65 feridos, entre eles 14 crianças e causou danos em vários apartamentos e um centro de ensino.

A Rússia ocupou brevemente partes da região de Sumi no começo da invasão, no início de 2022.

Sumi faz fronteira com a região russa de Kursk, onde as tropas ucranianas lançaram uma ofensiva de choque no fim de agosto e conseguiram ocupar trechos de território.

Este bombardeio ocorre em um momento em que representantes dos Estados Unidos e da Rússia estão reunidos na Arábia Saudita em um ciclo de conversações para um cessar-fogo parcial da guerra na Ucrânia.

Neste domingo, uma delegação ucraniana, liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, manteve negociações com os emissários americanos, também em Riade.