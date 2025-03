Bolsonaro diz que já gastou R$ 8 milhões com advogados e pede mais doações

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou hoje que já gastou R$ 8 milhões com advogados para defendê-lo em processos.

O que aconteceu

Questionado do porquê não ter devolvido os R$ 17 milhões em doações, Bolsonaro disse que precisa do dinheiro para pagar advogados. "Foram um milhão de pessoas que doaram para mim. Se eu não tivesse esse recurso, eu não teria como pagar advogados. Metade já foi embora com advogados. Quase oito milhões já foram com advogados", disse ele, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Repetindo a chave Pix duas vezes na entrevista, o ex-presidente afirma ter recebido "mais doações que o Criança Esperança". "Pessoal gosta de mim. Não comprei nenhum imóvel, nenhuma bagunça, nada. Se eu pedir um Pix hoje, tenho certeza que amanhã vai ter mais R$ 10 mil na minha conta. O povo gosta de mim. Até o Tarcísio vai botar alguma coisa na minha conta, tenho certeza disso", disse, ao lado do governador de São Paulo.

Doações entraram na mira de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou, em 2023, para análise da Polícia Federal o caso envolvendo uma "vaquinha" via Pix que arrecadou mais de R$ 17 milhões para o ex-presidente.

"Vaquinha" arrecadou mais de R$ 17 milhões a Bolsonaro. Segundo relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), o ex-presidente recebeu R$ 17,1 milhões em transferências via Pix entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho de 2023. O documento também apontou que esse valor foi movimentado por meio de 769 mil transações feitas para a conta do ex-presidente no período.

Dinheiro tinha como objetivo ajudar Bolsonaro a pagar multas judiciais. A campanha de doação começou depois do julgamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que deixou o ex-presidente inelegível. O relatório do Coaf mostrou que 18 pessoas —advogados, empresários, militares, agricultores, pecuaristas e estudantes— pagaram entre R$ 5 mil e R$ 20 mil ao ex-presidente. Além delas, há três empresas. Uma delas fez 62 transferências que totalizam R$ 9,6 mil.