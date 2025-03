Bolsonaro diz que Eduardo é 'muito mais útil lá fora' do que no Brasil

Do UOL, em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou hoje que seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), "será mais útil" nos Estados Unidos do que no Brasil.

O que aconteceu

O deputado pediu licença de 120 dias do cargo e se mudou para os Estados Unidos. Ele afirma que ficará no país para buscar punição ao ministro Alexandre de Moraes. Declaração de Bolsnaro ocorreu em entrevista ao podcast Inteligência LTDA, em que Eduardo também participou.

Nenhum pai quer o filho longe dele. Tem um impacto familiar. Ficamos chateados, mas entendo que a decisão dele foi a melhor no momento. No meu entender ele é muito mais útil para o Brasil lá fora do que aqui dentro. Ex-presidente Jair Bolsonaro

Eduardo disse que cogita abrir mão do mandato após os 120 dias de licença. Em entrevista à CNN na semana passada, ele disse ser "bem provável" que deixe o cargo de forma definitiva. "Só vou ter tranquilidade para voltar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não for mais ministro da Suprema Corte", acrescentou.

Bolsonaro participou de podcast horas antes do início do julgamento no STF. Amanhã, os ministros começam a analisar se aceitam ou não a denúncia contra o ex-presidente e outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado.

Eduardo fez uma participação e voltou a atacar Moraes. Ele chamou o ministro de psicopata e ditador. "Agora eu estou 100% com disponibilidade para levar adiante o conhecimento das autoridades americanas, em detalhes, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil e a perseguição contra o Jair Bolsonaro", disse.