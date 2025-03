Bolsas da Europa recuam com PMIs fracos e incertezas sobre tarifas dos EUA

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda na sessão desta segunda-feira, 24, pressionadas por dados dos índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) na zona do euro e no Reino Unido. Apesar iniciarem o pregão no positivo, os mercados perderam força após a divulgação dos números.

Na zona do euro e na Alemanha, os PMIs de manufatura superaram as expectativas, mas os de serviços registraram quedas inesperadas. Já no Reino Unido, o setor industrial decepcionou, ofuscando o desempenho positivo dos serviços.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,10%, fechando em 8.638,01 pontos. O DAX, de Frankfurt, recuou 0,16%, para 22.856,01 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, perdeu 0,26%, encerrando a sessão em 8.022,33 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,12%, para 13.334,10 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, caiu 0,35%, a 6.773,88 pontos. O FTSE MIB, de Milão, teve queda de 0,16%, fechando em 38.972,81 pontos. Os dados ainda são preliminares.

O economista do ING, Bert Colijn, destacou que há sinais de que a indústria europeia pode ter superado sua pior fase.

Os investidores agora aguardam detalhes sobre as tarifas recíprocas que o presidente dos EUA, Donald Trump, pretende impor a partir de 2 de abril. Segundo o Wall Street Journal, Trump pode restringir o escopo das tarifas para focar em países com superávit comercial significativo com os EUA.

Colijn alertou que essas tarifas podem frear a recuperação econômica da Europa, embora expectativas de investimentos em defesa e infraestrutura possam trazer um suporte de longo prazo.

A Bayer cedeu 6,3% após informar que foi condenada a pagar US$ 2,1 bilhões em um caso relacionado ao seu herbicida Roundup, após um júri na Geórgia, nos Estados Unidos, ter emitido um veredicto em favor do autor da ação.

As ações do International Airlines Group (IAG), controlador da British Airways, subiram 0,99%, recuperando parte das perdas de 2,3% do pregão anterior, quando o fechamento temporário do Aeroporto de Heathrow, em Londres, impactou os papéis.

*Com informações da Dow Jones Newswires