Bolsas da Europa operam majoritariamente em alta, mas perdem fôlego após PMIs da região

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/03/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta segunda-feira, mas com fôlego bastante limitado após dados de atividade (PMIs) preocupantes da zona do euro e do Reino Unido.

Depois de iniciarem os negócios de hoje em alta firme, os mercados acionários da Europa perderam força na esteira da última rodada de PMIs da região. Na zona do euro e na Alemanha especificamente, os PMIs de manufatura subiram mais que o previsto, mas os de serviços sofreram quedas inesperadas. Já no Reino Unido, foi a indústria que decepcionou, ofuscando o bom desempenho de serviços.

Investidores também aguardam detalhes dos planos do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas recíprocas a partir de 2 de abril. Segundo matéria do The Wall Street Journal, Trump poderá estreitar o escopo de suas tarifas e focar países que registram superávits comerciais significativos com os EUA. Na sexta-feira, o republicano já havia dito que haveria "flexibilidade" nas tarifas.

Às 7h15 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,04%, enquanto a de Paris caía 0,10% e a de Frankfurt avançava 0,24%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,16%, 0,46% e 0,13%, respectivamente.

Entre ações individuais, a do International Airlines Group (IAG), controlador da British Airways, subia 0,50%, depois de cair 2,3% no último pregão em meio ao fechamento temporário do Aeroporto de Heathrow, em Londres.

