Atividade empresarial dos EUA acelera em março, mas confiança se deteriora

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos acelerou em março, mas os temores crescentes sobre as tarifas de importação e os cortes profundos nos gastos do governo continuaram a pesar sobre a confiança e as perspectivas para o resto do ano.

A pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global, divulgada nesta segunda-feira, também mostrou que uma medida dos preços pagos pelas empresas por insumos subiu este mês para o nível mais alto em quase dois anos, com aumentos tanto no setor industrial quanto no de serviços. As empresas também pareceram relutantes em aumentar o número de funcionários.

O PMI Composto preliminar dos EUA, que acompanha os setores industrial e de serviços, aumentou para 53,5 neste mês, em comparação com 51,6 em fevereiro. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.

A pesquisa foi realizada entre 12 e 21 de março. O setor de serviços foi responsável pelo aumento do PMI Composto. O setor industrial caiu novamente para território de contração, depois de dois meses consecutivos de crescimento.

A melhora na atividade provavelmente fará pouco para amenizar os temores de que a economia está enfrentando um período de crescimento muito lento e inflação alta. A confiança do consumidor também se deteriorou, pois as famílias estão preocupadas com o futuro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma série de tarifas sobre produtos importados desde que retornou à Casa Branca, com algumas taxas adiadas até o próximo mês. O governo Trump também embarcou em uma ambiciosa campanha para cortar drasticamente os gastos do governo, demitindo milhares de funcionários públicos, embora alguns tenham sido reintegrados por ordem judicial.

"A confiança das empresas nas perspectivas também piorou... em grande parte devido às crescentes preocupações com os impactos negativos das recentes iniciativas do novo governo", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence. "As preocupações mais citadas foram sobre o impacto dos cortes de gastos federais e das tarifas."

Na semana passada, o Federal Reserve projetou que a economia dos EUA crescerá 1,7% este ano, de 2,1% projetados em dezembro. O banco central dos EUA estimou que o índice de preços PCE excluindo alimentos e energia aumentará 2,8% este ano, acima dos 2,5% estimados anteriormente. O chamado núcleo da inflação PCE é uma das medidas de preços monitoradas pelo Fed para sua meta de 2%.

O Fed manteve sua taxa de juros referencial na faixa de 4,25% a 4,50%, reconhecendo a incerteza que ronda a economia.

