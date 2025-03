Suspeito de atirar em cliente de padaria em Pinheiros é preso

O assaltante que baleou um homem dentro de uma padaria na rua Simão Álvares, em Pinheiros, foi preso hoje. O caso aconteceu em 7 de março.

O que aconteceu

Vitor Gabriel Nascimento de Oliveira, 20, e um comparsa invadiram a padaria Fazemos Pão para roubar o celular dos clientes. Segundo a polícia, ele estava escondido no Glicério e tem passagens por roubo e tentativa de latrocínio. Ele está detido no 14º DP, em Pinheiros.

Suspeito foi quem atirou contra um dos clientes. Imagens mostram um homem de 55 anos chutando um dos assaltantes para não entregar o celular. Vitor se aproxima e atira.

Segundo ladrão também foi identificado. Ele é menor de idade e foi apreendido pela Polícia Civil.

Colunista do UOL estava na padaria no momento do assalto. Flávio Costa escreveu que foi o primeiro a ser abordado por Vitor, que destravou a arma e exigiu a senha do celular dele. "Reparei que ele era muito jovem, muito magro, não aparentava qualquer nervosismo e usava fones de ouvido".

Dados da SSP indicam que, em janeiro de 2025, houve um aumento de 20% dos roubos em Pinheiros em relação ao mesmo mês no ano passado. O bairro é um dos mais visados na capital paulista pelos criminosos que se passam por falsos entregadores.