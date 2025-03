Por menos de R$ 140, aspirador de pó promete ajudar na limpeza do seu carro

Os bancos e tapetes do carro estão cheios de pó? O Guia de Compras UOL encontrou um aspirador portátil da Tramontina que pode ajudar a manter a limpeza do veículo. E o melhor: esse produto está com desconto hoje de 17%, custando R$ 132 na Amazon.

De acordo com o fabricante, o aspirador tem filtro de fácil remoção. A seguir, mostramos algumas características do produto e as opiniões de quem comprou.

O que diz a Tramontina sobre o aspirador?

Estrutura injetada em ABS;

Capacidade de 500 ml no coletor de poeira;

Vem com fio de 3,3 metros de comprimento;

Potência de 70W e tensão de 12V;

Alimentação é direto no plug do acendedor do veículo;

Acompanha acessórios como uma escova, um filtro e um bocal alongador;

É portátil;

Pode ser usado em diferentes automóveis, desde carros até trailers ou caminhões.

O que diz quem comprou?

O aspirador acumula 2,9 mil avaliações na Amazon, sendo 74% com a nota máxima (cinco estrelas). Na média, o produto alcançou a nota 4,6. Entre os pontos positivos destacados estão o desempenho e a boa sucção do produto.

Superou minhas expectativas. Produto muito bom, limpa mesmo e eu sou bem exigente. Para melhorar a limpeza, eu uso a escovinha dele. O outro bico fino só é bom para as sujeiras em porta treco e aquela terrinha que fica nos cantos do porta-luvas. Observação: só funcionou com o carro ligado. Jorge

Produto entregue em perfeito estado e dentro do prazo. Achei um bom aspirador para se ter no carro. Não é super potente, mas o desempenho é bom. Fez uma boa limpeza dos tapetes e banco (tem uma escovinha e uns dois bicos mais). Maria Beatriz de Carvalho Sena

Muito eficiente para manter o carpete do carro limpo. Boa sucção e pouco barulho. É só ligar o carro e fazer aquela limpeza rápida. Chico

Ótimo produto, atendeu e superou minhas expectativas, meu carro ficou impecável. Isabelle Maria

Pontos de atenção

Alguns consumidores criticam a potência do aspirador, além da dificuldade nos encaixes dos acessórios e o fato de ligar apenas no acendedor do carro (não se conecta em tomadas comuns).

Produto bacana, mas infelizmente não tem potência, não suga com tanta eficiência. Joanio Ferreira Santos

O aspirador tem pouca potência a meu ver. Passei diversas vezes no tapete do carro e não limpou. Alexandre Guedes Mussnich

A parte onde fica o reservatório de poeira se solta muito fácil. O encaixe poderia ser muito melhor. Aconselho a prender com uma fita quando for usar. Leandro Florindo

Achei a potência um pouco fraca, e o que mais decepcionou foi o fato de que só pode ser ligado no carro, não dá pra ligar em tomadas dentro de casa por exemplo. Karina Pereira de Sousa

