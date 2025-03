Alguns europeus reconsideram viagens aos EUA em protesto contra Trump

Por Joanna Plucinska e Doyinsola Oladipo e Ilona Wissenbach

LONDRES/NOVA YORK (Reuters) - O viajante dinamarquês Kennet Brask adorou sua viagem de pesca à Flórida há dois anos e estava planejando voltar este ano. Mas depois de assistir à reunião explosiva do presidente dos EUA, Donald Trump, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, na Casa Branca, ele cancelou a viagem.

"Quando vi essa reunião, disse a mim mesmo: 'Nunca mais irei aos Estados Unidos enquanto o Sr. Trump for o presidente de lá'", disse Brask à Reuters, acrescentando que Trump foi "muito rude" e não se comportou como um adulto.

Em vez disso, ele irá para o México.

Brask é um dos vários dinamarqueses, alemães e europeus em geral que estão reconsiderando seus planos de viagem como resultado das ações de Trump, de acordo com cinco agentes de viagem em todo o continente.

Em apenas dois meses, o presidente derrubou a aliança de longa data dos EUA com a Europa, sugeriu a anexação da Groenlândia, lançou uma guerra comercial global e emitiu decretos que se concentram em uma política de fronteira mais rígida, procedimentos mais rigorosos de verificação de vistos e uma repressão aos imigrantes sem documentos nos Estados Unidos.

Os europeus gastaram US$155 bilhões em viagens para os Estados Unidos em 2023, de acordo com dados da UE, enquanto as viagens transatlânticas aumentaram os lucros de companhias aéreas como a British Airways nos últimos trimestres.

O número de visitantes da Europa Ocidental para os EUA caiu 1% em relação ao ano anterior em fevereiro, de acordo com dados preliminares do Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos EUA, depois de aumentar 14% no mesmo período do ano passado. Isso foi liderado por um declínio de 26% nos viajantes da Eslovênia, seguido pela Suíça e Bélgica.

A retórica de Trump sobre a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, tem sido uma questão particularmente sensível para os dinamarqueses. Um dinamarquês, Kim Kugel Sorenson, disse à Reuters que cancelou uma viagem à Califórnia para o casamento de um amigo da família e removeu as estrelas e listras de uma tatuagem para não parecer pró-americano.

As chegadas da Dinamarca aos EUA caíram 6% em fevereiro, após um aumento de 7% no ano anterior, de acordo com dados da NTTO.

Agentes de viagem europeus e empresas de dados de viagem disseram à Reuters que também estão observando uma queda nas buscas de viagens para os EUA, o que os levou a concentrar a publicidade em outros destinos.

"Tomamos uma decisão ativa de não gastar um centavo em marketing para qualquer viagem aos EUA devido à falta de resposta dos clientes e à situação e atitude atuais em relação à Dinamarca e à Groenlândia em particular", disse Steen Albrechtsen, gerente de produto sênior da Albatros Travel em Copenhague.

Os visitantes estrangeiros gastam de sete a oito vezes mais do que os viajantes domésticos dos EUA, de acordo com a U.S. Travel Association.

O dólar mais forte, que subiu antes da posse de Trump, mas que desde então recuou, e a economia europeia lenta também podem dissuadir algumas pessoas de viajar para os EUA, embora os agentes de viagem tenham dito que o tumulto político está causando o maior impacto.

O número de buscas na internet por voos para os EUA caiu drasticamente este mês na França, Itália e Espanha, disse Mirko Lalli, presidente-executivo da Data Appeal Company, um provedor de dados de turismo. A demanda do Reino Unido, no entanto, continua robusta, acrescentou ele.

APROXIMANDO-SE DO CANADÁ

Os alemães, em particular, estão mudando sua visão para o Canadá como uma alternativa, disse a agência de viagens alemã America Unlimited.

Com as ameaças de Trump de transformar o Canadá em um 51º Estado dos EUA, alguns europeus veem as férias no país como um sinal de solidariedade.

"O Canadá está passando por um boom sem precedentes", disse o presidente-executivo da America Unlimited, Timo Kohlenberg.

Por sua vez, os canadenses podem migrar para a Europa neste verão, já que evitam viajar para os Estados Unidos.

As propriedades de aluguel de férias na Europa registraram um aumento de 32% nas reservas de canadenses de junho a agosto, ano a ano, de acordo com a Key Data, uma empresa de análise de aluguel de curto prazo.

Outras empresas de viagens, como a maior operadora de turismo da Europa, a TUI, ainda esperam que o mercado dos EUA se mantenha, principalmente para viagens urbanas e passeios de camping.

"Esperamos que mais viajantes da Alemanha passem férias nos EUA do que em 2024", disse um porta-voz da TUI à Reuters.

Em fevereiro, as visitas de alemães aos EUA caíram 9% em relação ao ano anterior, depois de aumentarem 18% no mesmo período do ano anterior, de acordo com a NTTO.

O Reino Unido e a Alemanha atualizaram suas orientações para os cidadãos que viajam para os EUA para enfatizar as regras de entrada no país. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que está monitorando se houve uma mudança na política de imigração dos EUA depois que três cidadãos foram detidos.