Zelensky pede aos aliados 'mais pressão' à Rússia após novos ataques

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu hoje que aliados façam "uma nova pressão" para que a Rússia pare de fazer ataques diários ao país até as negociações de cessar-fogo. A informação foi compartilhada pelo jornal britânico The Guardian.

O que aconteceu

Ataques russos ao território ucraniano tem acontecido diariamente, apesar do cessar-fogo anunciado na semana passada, segundo Zelensky. Um dos últimos foi um ataque com drones em Kiev, no final da noite de ontem, onde ao menos três pessoas morreram. Na sexta-feira, outro ataque em Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, matou outras três pessoas que seriam de uma mesma família.

"Esses ataques são uma realidade diária. Somente nesta semana, mais de 1.580 bombas aéreas guiadas, quase 1.100 drones de ataque e 15 mísseis de vários tipos foram usados contra nosso povo", disse no "X". O presidente da Ucrânia ainda disse que o armamento tem, pelo menos, 102 mil "componentes" estrangeiros.

Zelensky disse que aos parceiros e aliados que as sanções devem ser intensificadas. "Novas decisões e nova pressão sobre Moscou são necessárias para pôr fim a esses ataques e a essa guerra", afirmou. O presidente também pediu, mais uma vez, que o exército ucraniano seja reforçado.

Ataques ocorrem no momento em que os negociadores dos EUA se preparam para se reunir amanhã na Arábia Saudita para discutir um possível cessar-fogo. O encontro será feito de forma separada, e não terá um encontro entre todas as partes.

Moscou prometeu uma pausa nos ataques contra a infraestrutura de energia da Ucrânia nesta semana, após conversas com o presidente dos EUA, Donald Trump. Desde então, os militares intensificaram ataques contra alvos civis em cidades ucranianas.