Tênis casual por R$ 36 vale a pena? Confira a opinião de quem comprou

Quem precisa de um tênis casual e não pode (ou não quer) investir muito pode curtir este modelo que o Guia de Compras UOL encontrou na Shopee.

O produto tem feito sucesso e já recebeu mais de 1.200 avaliações. Quer saber se vale a pena para você? A seguir, citamos as principais características do calçado e a opinião de quem comprou.

O que o fabricante diz sobre esse produto

Feito de couro sintético e com palmilha em EVA;

Tem forma pequena, então é recomendado checar as medidas e escolher um número maior do que o usual;

Está disponível nas cores preto, branco, caramelo, nude e bordô;

Tamanhos disponíveis: do 34 ao 40.

O que diz quem o comprou

Na média, o produto é bem avaliado, com nota média de 4,8 (do total de cinco). Confira a seguir alguns comentários positivos de quem comprou:

A numeração veio certinha e os tênis serviram perfeitamente. Não tem nenhum defeito na costura. Achei lindo. Debora Silvana de Ávila

Recebi antes do prazo. A qualidade é ótima. Eu não esperava que fosse tão bom, devido ao preço. Eu recomendo muito e voltarei a comprar outras cores. Juliana

O material não é lá essas coisas, mas é lindo e confortável. Pelo preço, vale a pena. Gostei muito. O envio e a entrega foram rápidos também. Para os pés que são gordinhos como os meus, no início ele é um pouco apertado, mas com uns dois usos, ele fica certinho. Natalia

Pontos de atenção

Entre as principais reclamações de compradores estão as de envio com a cor errada, falta de qualidade do material e acabamento que deixa a desejar.

Um pouco decepcionada. Além de demorar para enviar e chegar, eu pedi preto e veio nude. Mas dá para usar. Jaque Domingos

É bonito, porém o material é fraco e veio com dois defeitos. São pequenos detalhes e ainda bem que não ligo para isso, mas deixou a desejar. Neia Sartori

Gostei, só acredito que o acabamento poderia ser melhor. Nierly

