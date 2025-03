Temor por liberdade de imprensa após envio de ratos decapitados à revista na Indonésia

Ativistas pediram proteção à liberdade de imprensa na Indonésia depois que um meio de comunicação crítico ao governo recebeu ratos decapitados e uma cabeça de porco.

A revista Tempo, principal meio de comunicação da Indonésia desde a década de 1970, têm criticado as políticas do presidente Prabowo Subianto, um ex-general acusado por grupos de direitos humanos de abusos durante a ditadura do falecido Suharto.

A equipe de limpeza do escritório da Tempo encontrou uma caixa contendo seis ratos sem cabeça no sábado, anunciou a revista em um comunicado.

Uma cabeça de porco sem orelhas, enviada a um dos repórteres, foi encontrada na quinta-feira.

"Este é um ato de intimidação perigoso e deliberado", disse Beh Lih Yi, representante da Ásia no Comitê para a Proteção de Jornalistas.

Usman Hamid, diretor da Anistia Internacional na Indonésia, disse à AFP que uma investigação deve ser iniciada, observando o risco de que ser jornalista no país possa se tornar "uma sentença de morte".

Setri Yasra, editor-chefe da Tempo, disse que os envios tinham a intenção de intimidar a publicação, que permanecerá comprometida com sua missão.

"Se a intenção é assustar, não estamos assustados, mas, por favor, parem com esse ato covarde", disse Setri em um comunicado.

A revista publicou reportagens nas últimas semanas criticando as políticas do presidente Prabowo, incluindo cortes no orçamento que provocaram protestos no mês passado.

