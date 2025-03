Sino gigante com 55 toneladas sairá da Polônia para virar atração em GO

Com 55 toneladas, o maior sino suspenso do mundo chega ao município de Trindade (GO) no fim de maio e será recepcionado com missa e apresentações culturais, além de ficar exposto ao público durante a Romaria do Divino Pai Eterno.

O que aconteceu

Batizado de Vox Patris —(significa voz do Pai em latim)—, o sino mede 4 metros de altura por 4,5 de diâmetro. Ele chegará ao município goiano entre os dias 25 e 26 de maio, após uma jornada de mais de 10 mil quilômetros iniciada na Polônia.

A recepção será marcada por missa e apresentação cultural com orquestra e balé. Após a cerimônia, o sino será levado ao novo Santuário do Divino Pai Eterno, segunda maior basílica do país, onde ficará exposto até que o campanário fique pronto. Durante a Romaria 2025, os fiéis poderão vê-lo de perto e ouvir seu som em ocasiões especiais, segundo a Prefeitura de Trindade.

Fabricado na tradicional fundição Jan Felczynski, o sino traz relevos com a história da fé. As imagens fundidas em sua estrutura retratam a devoção ao Divino Pai Eterno desde 1840. Segundo a Afipe (Associação Filhos do Pai Eterno), entidade ligada ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, ele é considerado o maior sino suspenso em funcionamento do mundo.

O transporte do sino envolve um complexo esquema logístico internacional. Ele sairá de Cracóvia rumo ao porto de Gdansk, na Polônia, de onde segue de navio por 45 dias até o porto de Santos (SP) —esta primeira parada deve ocorrer entre 11 e 14 de maio. De lá, será levado por terra em uma carreta especial, com paradas litúrgicas no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, onde ficará entre os dias 17 e 20 de maio, e na Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde ficará de 21 a 24 de maio. Depois, segue para Trindade.

A Prefeitura de Trindade mobilizou secretarias e articulações com o governo federal para viabilizar o trajeto. Além da recepção do sino, o município realiza obras de infraestrutura, como a construção de um viaduto na entrada da cidade.

A chegada do Vox Patris reforça a expectativa de recorde de público na Romaria 2025. Segundo a prefeitura, o evento deve atrair até 6 milhões de fiéis entre 27 de junho e 6 de julho. A movimentação econômica pode crescer 30% em relação a 2024, quando foram gerados R$ 100 milhões em dez dias, segundo a gestão municipal.

No novo santuário também será construído o Museu Vox Patris. O espaço exibirá filmes sobre a criação e o translado do sino, reforçando seu papel como marco histórico, religioso e turístico. O projeto é conduzido pela Afipe.

Dois sinos menores acompanham o Vox Patris e também integrarão o campanário. Em 14 de junho, será realizada uma celebração solene com o arcebispo Dom João Justino, que marcará o batismo dos sinos e o primeiro badalo em solo brasileiro.