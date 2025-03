'Suave, hidrata e limpa bem a pele': por que sabonete Nivea faz sucesso

O sabonete em barra Creme Care, da Nivea, é um dos que mais fazem sucesso nessa categoria. Só na Amazon, foram mais de 20 mil compras realizadas no mês passado.

Mas por que esse produto é tão queridinho? O Guia de Compras UOL foi atrás para mostrar o que a marca promete, bem como os principais elogios e as reclamações de consumidores que já adquiriram o produto. Confira a seguir.

O que a Nivea diz sobre esse sabonete?

Faz uma espuma cremosa no banho

Contém o ingrediente Eucerit, que consiste em uma emulsão de água e óleo

Promete deixar a pele macia e hidratada

Fragrância do Nivea Creme

O que diz quem o comprou?

O sabonete tem mais de 6.000 avaliações e uma nota de 4,8 (de um total de 5). Confira algumas opiniões:

Como sou muito alérgica a várias marcas de sabonete, o sabonete Nivea é suave, hidrata e limpa bem a pele, além de deixar a pele macia e cheirosa. Não me dá alergia. Recomendo. Eliane Ribeiro

Ótimo custo-benefício. Dura muito, deixa um cheiro maravilhoso e tem capacidade hidratante. João Carlos

Quando uso esse sabonete, não preciso usar hidratante. A espuma é generosa. Já faz parte da minha lista de compras. Zélia Rodrigues

Pontos de atenção

Alguns consumidores ficaram insatisfeitos com a fragrância do produto e opinam que o cheiro é suave demais.

Não comprarei novamente. Não tem qualquer perfume, no quesito "cheiro", parece o sabonete mais comum do mercado. Mariana

O cheiro é bem sem graça, lembra até sabão de glicerina. Rodolfo

O sabonete realmente limpa bem a pele do rosto, porém não é cheiroso. Samuel

