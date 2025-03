Putin e Trump podem ter se falado mais de duas vezes, diz Kremlin

Por Guy Faulconbridge e Ksenia Orlova

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem ter tido mais contatos do que os dois telefonemas anunciados publicamente nos últimos meses, disse o Kremlin em vídeo publicado pela televisão estatal no domingo.

Trump, que diz querer ser lembrado como um pacificador, afirmou repetidamente que deseja que o conflito de três anos na Ucrânia termine e alertou sobre os riscos de uma escalada em uma guerra mundial entre os Estados Unidos e a Rússia.

Até o momento, foram anunciados dois telefonemas entre Putin e Trump este ano -- em 12 de fevereiro e 18 de março -- embora tenha havido especulações sobre contatos muito mais frequentes e também relatos de que eles se falaram antes de Trump ser eleito no ano passado.

Quando perguntado pelo correspondente mais proeminente do Kremlin para a televisão estatal sobre os comentários de Trump que indicavam que poderia ter havido mais de duas ligações, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que foram divulgadas informações sobre as ligações de que ele tinha conhecimento.

"Ouça, nós os informamos sobre as conversas de que temos conhecimento. Mas não podemos descartar todo o resto", declarou Peskov.

Pavel Zarubin, da televisão estatal, perguntou: "Então, todos os tipos de nuances são possíveis, como eles dizem?", ao que Peskov respondeu: "Bem, é assim que eu responderia à sua pergunta".

Os contatos entre Trump e Putin assustam os líderes europeus, que temem que os Estados Unidos possam estar dando as costas à Europa na esperança de fechar um acordo de paz com a Rússia como parte de uma grande barganha mais ampla que englobe preços do petróleo, Oriente Médio e concorrência com a China.

(Reportagem da Reuters)