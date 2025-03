Portugal vence Dinamarca na prorrogação (5-2) e vai às semifinais da Liga das Nações

Após perder na quinta-feira em Copenhagen (1-0), Portugal conseguiu se classificar neste domingo (23), em Lisboa, para a 'Final Four' da Liga das Nações, ao vencer a Dinamarca por 5 a 2, após a prorrogação e vai enfrentar a Alemanha no início de junho valendo uma vaga na final.

Os gols portugueses foram marcados por Andersen contra (38'), Cristiano Ronaldo (72') e Trincão duas vezes (86' e 91') e Gonçalo Ramos (115'), enquanto os dinamarqueses chegaram a empatar duas vezes por meio de Kristensen (56') e Eriksen (76').

A Dinamarca ficou com a sensação de ter deixado escapar por entre os dedos a classificação para a fase seguinte.

O herói da noite foi Trincão, que entrou em campo a dez minutos do fim dos noventa minutos regulamentares e que conseguiu fazer 3 a 2 aos 86 minutos, mandando o jogo para a prorrogação onde ele próprio abriu o caminho ao marcar logo no primeiro minuto (91').

- De volta a casa -

Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, marcou um dos gols de sua equipe, o 136º da carreira com a camisa da seleção portuguesa. Ele aproveitou uma bola que havia batido na trave, se redimindo assim de um pênalti que ele havia perdido no início do jogo, aos 6 minutos, quando o goleiro Kasper Schmeichel adivinhou o lado.

Ele também conseguiu marcar no final do primeiro tempo, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, atualmente jogador do saudita Al Nassr, havia passado em branco na partida de ida em Copenhagen, na quinta-feira, onde Portugal sofreu uma derrota merecida, mas felizmente para eles foi por uma pequena vantagem, o que permitiu a reação no duelo de volta.

O jogo também foi especial para CR7, uma vez que foi disputado no estádio José Alvalade, do Sporting de Lisboa, clube onde foi revelado e iniciou sua espetacular carreira.

Desta vez, o treinador espanhol de Portugal, Roberto Martínez, apresentou três novos titulares em sua equipe titular, um por linha, e a melhora foi visível.

- Caminho para a Copa do Mundo -

Este jogo das quartas de final definiu não só um semifinalista da Liga das Nações, mas também o caminho que cada seleção deverá seguir nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Portugal, tendo que disputar a Liga das Nações em junho, passou para um grupo de quatro seleções, com menos jogos. É o F, onde terá como adversários Hungria, Irlanda e Armênia.

Já os dinamarqueses iniciarão a busca pela vaga no Mundial em junho e também o farão em um grupo de quatro seleções, com Grécia, Escócia e Bielorrússia.

- Confrontos das semifinais da Liga das Nações:

4 de junho (em Munique): Alemanha - Portugal

5 de junho (em Stuttgart): Espanha - França

Final em 8 de junho em Munique

