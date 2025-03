Papa Francisco recebe alta e deixa o hospital - Após quase 40 dias internado devido a problemas respiratórios, pontífice acenou para os fiéis da sacada de seu quarto e deixou a clínica em seguida, rumo à sua residência no Vaticano.O papa Francisco deixou neste domingo (23/03) o hospital Gemelli, em Roma, onde esteve internado por 38 dias devido a uma infecção respiratória, e voltou para sua residência na Casa Santa Marte, no Vaticano, após receber alta médica.

Dezenas de pessoas e a mídia se reuniram nos portões do hospital para ver o pontífice sair a bordo do pequeno veículo que ele normalmente usa para suas viagens, rumo ao Vaticano. Lá também, muitos fiéis se reuniram para ver seu reaparecimento nos telões instalados na Praça de São Pedro.

A saída do papa do hospital foi anunciada neste sábado. "Amanhã [domingo] o papa regressará à Casa Santa Marta", declarou o chefe da equipe médica que atende Francisco, Sergio Alfieri, em coletiva de imprensa, se referindo ao lar do pontífice no Vaticano. Segundo o clínico, o líder católico terá de passar por "uma longa convalescença", continuando a receber tratamento por pelo menos dois meses.

Os médicos afirmaram que o papa deve recuperar sua voz aos poucos, embora não tenham estimado um prazo para que isso ocorra. Também disseram que ele poderá voltar a suas atividades gradualmente.

Aceno aos fiéis

Francisco, de 88 anos, saiu do hospital pouco depois de aparecer na sacada do apartamento onde passou as últimas semanas, em sua primeira aparição pública após ser internado, para cumprimentar a multidão e dar sua bênção.

"Agradeço a todos", disse ele aos fiéis que haviam lotado as portas do centro uma hora antes e às câmeras de televisão do outro lado do mundo, depois de aparecer em uma cadeira de rodas, com aparência fragilizada, mas sorrindo.

"Vejo aquela senhora com as flores amarelas, que bom”, acrescentou, com a voz muito fraca, depois que o uso prolongado de oxigênio durante a internação hospitalar enfraqueceu os músculos da garganta.

O texto do Angelus foi novamente distribuído por escrito, como nas últimas semanas, já que Francisco deve continuar sua visita ao Vaticano.

A alta hospitalar de Francisco no domingo marca uma notável recuperação depois de ele ter estado duas vezes em perigo agudo durante suas cinco semanas no hospital, em que foi diagnosticado com pneumonia em ambos os pulmões.

O papa contraiu bronquite pela primeira vez antes do Natal e foi forçado a procurar tratamento no hospital Gemelli, no oeste de Roma, em 14 de fevereiro.

md (AFP, EFE)