Palmeiras e Bragantino estreiam sem gols no Brasileirão Feminino

O sábado (22) foi de abertura da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, Palmeiras e Red Bull Bragantino ficaram no 0 a 0, na Arena Barueri. As duas equipes somaram um ponto. Mais cedo, duas partidas (ambas no Rio Grande do Sul) inauguraram a edição 2025 da competição: Juventude e América empataram em 1 a 1 em Bento Gonçalves e o Bahia bateu o Internacional por 3 a 2 em Porto Alegre.

Em Barueri, Palmeiras e Red Bull Bragantino fizeram um jogo truncado, de poucas oportunidades. Após um primeiro tempo morno, o Palmeiras emendou três chances seguidas logo no começo da segunda etapa. Em uma sequência de escanteios, Pati Maldaner e Amanda Gutierres tentaram, mas pararam na defesa adversária. Foram as melhores chances das palmeirenses.

O Bragantino pouco ameaçou. A equipe conseguiu se defender das investidas do Palmeiras e, por fim, foi premiada com o empate.

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo na quarta-feira (26): o Palmeiras visita o América, em Minas Gerais, enquanto o Red Bull Bragantino recebe o Internacional.

De virada, Bahia vence Inter

No Sesc Campestre, em Porto Alegre, o Bahia saiu atrás do Internacional, mas conseguiu a vitória de virada por 3 a 2. Belén Aquino fez 1 a 0 para as gurias coloradas, e Kaiuska e Mila Santos viraram para a equipe baiana, Paola igualou para o time gaúcho, mas, aos 53 minutos da segunda etapa, Ellen deu a vitória ao Bahia.

Já na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Kamile Loirão abriu o placar para o Juventude diante do América, que empatou com Gadu, dando números finais à partida: 1 a 1.